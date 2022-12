Tra tradizione e originalità, mappa dei presepi più magici del Natale 2022

Non solo il tradizionale albero in piazza Nettuno (IL VIDEO), la Torre degli Asinelli illuminata a festa, i villaggi e gli eventi dedicati al Natale o i mercatini. Le atmosfera natalizia si gusta anche attraverso il tour dei presepi disseminati tra Bologna e la sua provincia.

Diversi quelli storici e originali, che valgono ben una visita. Come ad esempio quello dei Frati Cappuccini a Porretta Terme (Alto Reno), uno dei presepi animati più grandi d'Italia visitabile dal 24 dicembre al 31 gennaio.

Si segnala inoltre l'iniziativa di Villa D'Aiano, che dall'8 dicembre all’8 gennaio diventa “Terra dei Presepi”: camminando per le vie del paese si potranno ammirare gli oltre 100 presepi realizzati dagli abitanti, da quello ad altezza uomo al più piccolo dentro ad un guscio di noce, dal presepe tradizionale napoletano al più moderno fatto con i mattoncini Lego.

Imperdibile anche il tradizionale appuntamento con i Presepi di San Lorenzo in Collina, un grande presepe diffuso, realizzato dagli abitanti e dalle attività di San Lorenzo in Collina (Monte San Pietro dall'8 dicembre al 6 gennaio).

Non solo. Dall’8 dicembre e fino al 6 gennaio si potrà passeggiare alla scoperta del presepe diffuso in 12 postazioni urbane tra il borgo storico di Dozza e la frazione di Toscanella.

Da non lasciarsi scappare, il 24 dicembre, il Presepe vivente di Pietracolora (Gaggio Montano), così come il Presepe di a Rioveggio (dipinto su oltre 500 sassi! ).

Infine, da annotare in agenda, un giro nel centro del paese di Vidiciatico (Lizzano in Belvedere) dove, dal 10 dicembre si può ammirare un bellissimo presepe ligneo con statue a grandezza naturale. Va ricordato anche che a Gabba, nei giardini privati e negli angoli del piccolo borgo, vengono allestiti ogni anno presepi di vario genere, creati con materiali di recupero dagli abitanti del paese. Rimarranno accessi anche nelle ore notturne creando una magica atmosfera.

Ultimo, ma non ultimo, l'originale presepe di via Azzurra a Bologna, diventato ormai un appuntamento fisso. Visitabile dalla strada, è esposto nel giardino di un'abitazione privata, al civico 10. A realizzarlo, come ogni anno, con grande cura ed estro è un medico in pensione, il dottor Michele Chimenti. (VIDEO)

Presepi bolognesi, cartoline dal Natale degli anni scorsi

