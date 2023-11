Presepi in città: la mappa del Natale 2023

L'arte presepiale di Bologna è un altro piccolo tesoro della città, da scoprire nel periodo più bello dell'anno, quando l'atmosfera è magica grazie al Natale. Anche nel 2023 avremo modo di visitare creative Natalità, innamorarci di statuine, animali e dettagli incredibili, fra mestieri animati e tradizioni. Da dove cominciamo? Intanto (aspettiamo date ufficiali) sappiamo che saranno visitabili due bellissimi presepi nati per volontà di privati che aprono i loro giardini e le loro opere per tutto il periodo di Natale.

Il primo è il una chicca che è diventata negli anni un appuntamento imperdibile è l'ormai famosissimo Presepe di Via Azzurra, nel quartiere Massarenti: si tratta di un cortile privato che si trasforma, soltanto in questo periodo dell'anno, in una bellissima rappresentazione della Natalità. E' visitabile dall'esterno dal 1°dicembre al 6 gennaio, giorno dell'Epifania.

Anche in via Parisio, al civico 50, si accende ogni anno il presepe di una signora che accoglie nel suo cortile privato curiosi e visitatori: lo spettacolo è aperto a tutti i giorni nel periodo di Natale dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19.

XXIX Rassegna del Presepio. A 800 anni dal Natale di Greccio e a 30 anni dalla fondazione della nostra sede, l’Associazione Italiana Amici del Presepe sede di Bologna è lieta di annunciare l’organizzazione della XXIX Rassegna del Presepio che da tradizione verrà allestita presso il Loggione monumentale della Chiesa di San Giovanni in Monte in via Santo Stefano 27 a Bologna dall’8 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024. Inaugurazione sabato 9 dicembre h. 16:00 alla presenza dell’Arcivescovo di Bologna S.E. Cardinale Matteo Maria Zuppi.

È importante mantenere questa tradizione che iniziò San Francesco d’Assisi a Greccio nel lontano 1223: leggiamo dalle fonti francescane che: “Per l’occasione sono qui convocati molti frati da varie parti; uomini e donne arrivano festanti dai casolari della regione, portando ciascuno secondo le sue possibilità, ceri e fiaccole per illuminare quella notte, nella quale s’accese splendida nel cielo la Stella che illuminò tutti i giorni e i tempi. Arriva alla fine Francesco: vede che tutto è predisposto secondo il suo desiderio, ed è raggiante di letizia. Ora si accomoda la greppia, vi si pone il fieno e si introducono il bue e l’asinello. In quella scena commovente risplende la semplicità evangelica, si loda la povertà, si raccomanda l’umiltà. Greccio è divenuto come una nuova Betlemme.” Dove? Nel Loggione Monumentale di San Giovanni in Monte (Via Santo Stefano 27). Quando? Dall'8 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024. Nei giorni feriali la mostra è aperta con orario 9-12 e 15-19 sia nei feriali che nei festivi.

Appena fuori città, alla scoperta del Natale in Appennino: a Castel d'Aiano l'8 dicembre "Mostra presepi lungo le vie - in Canonica" con il tradizionale presepe meccanico. Il presepio di Wolfango arriva a Medicina. L’esposizione racchiude trenta tra le statue più importanti delle duecento che compongono il famoso presepio dell’artista bolognese Wolfango. Appassionato di presepi fin dall’infanzia, Wolfango ha plasmato, a partire dal 1964, nell’arco di mezzo secolo, statue e figure in terracotta che compongono uno dei più importanti e affascinanti presepi italiani. Un’opera di straordinaria bellezza e dalla profonda intensità espressiva, una perfetta armonia tra iconografia religiosa e laica. Il Presepio di Wolfango è un racconto che attinge dal passato e dalla tradizione ma affonda le radici in un presente più vivo che mai. Inaugurazione domenica 26 novembre ore 16.00.

Presepi a Rocca Pitigliana (Gaggio Montano): in una proprietà privata, alcuni percorsi per visitare una ventina di presepi (artigianali fatti a mano) fra cui una natività a grandezza uomo e un bellissimo presepe realizzato in un vecchio lavatoio ristrutturato. Si trova tutti in via Casellina 325 con apertura l'8 dicembre fino al 7 gennaio. Orario feriale:14.00-20.00 e orario festivo:12.00-20.00 (per info 3939176182).

Anche nella Chiesa Vecchi di San Gabriele a Baricella c'è un appuntamento speciale con il bambino di Betlemme: dal 4 dicembre 2023 al 9 febbraio 2024 è visitabile dalle 6 del mattino alle 22.00.