Casalecchio di Reno: il percorso natalizio e la mappa dei presepi

Suggestivo percorso dei presepi realizzati nel Comune di Casalecchio di Reno, interamente mappati in modo da non perdersi nemmeno una tappa di questo speciale percorso natalizio.

Vista la particolare situazione sanitaria si invita ad un comportamento responsabile: si raccomanda di evitare assembramenti, utilizzare la mascherina e in generale seguire tutte le norme per il contenimento della diffusione del contagio covid-19. Per info: UIT Colli Bolognesi - 366 8982707 (8 dicembre 2020 - 10 gennaio 2021)