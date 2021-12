I migliori eventi di Natale, i mercatini da non perdere e i presepi cult. La guida per vivere a pieno le Feste! E' tempo di indossare il maglione brutto di Natale, imbottirsi bene bene per non congelare e andare alla scoperta di tutti gli eventi in giro per la provincia bolognese per scoprire che si torna tutti bambini!

Eventi natalizi, mercatini e presepi ne abbiamo? Eccome a giudicare dal super-calendario della Città Metropolitana di Bologna, che ha messo insieme una lista lunghissima di cose da fare e vedere in tema Natale. Ci sono i mercatini (da quelli più classici e conosciuti a quelli più sperduti), i presepi di ogni genere, cori e concerti e anche Befane e Re Magi che andranno a chiudere il periodo più bello dell'anno. Qualche esempio? (l'elenco completo è qui sotto) La Festa degli Elfi di Casalecchio, Natale alla Casa del Gufo, I presepi di San Lorenzo, Villaggio di Babbo Natale a Piamaggio...

Un riassunto dei mercatini più "noti": Fiera di Santa Lucia a Bologna in Strada Maggiore (12 novembre – 26 dicembre 2021 ); Fiera di Natale a Bologna in via Altabella (19 novembre 2021 – 6 gennaio 2022); Villaggio di Natale Francese (20 novembre - 19 dicembre 2021).

Spostandosi nei comuni del bolognese abbiamo Bån Nadèl a Molinella (27 novembre 2021 - 9 gennaio 2022); Il Villaggio di Natale a Castenaso (1 dicembre 2021 - 16 gennaio 2022); il Villaggio di Natale a Porretta Terme (3 dicembre 2021 - 6 gennaio 2022); i Mercatini di Natale a Casalecchio di Reno (4-5, 10-12, 17-21 dicembre 2021); i Mercatini di Natale a Imola (4-5, 8, 11-12, 18-19, 24 dicembre 2021); I mercati di Natale a Castel San Pietro Terme (5, 8, 12, 19 dicembre 2021); i Mercatini di Natale di Marano a Gaggio Montano (5 dicembre 2021).

E poi ancora: Seguendo la Stella a Dozza (4 dicembre 2021 - 6 gennaio 2022); Natale alla Casa del Gufo a Bologna (4, 11, 12, 18 dicembre 2021); ImolaNatale (4 dicembre 2021 – 6 gennaio 2022); Natale a Olivacci (4 dicembre 2021 - 5 gennaio 2022); Buon Presinatale a Cereglio di Vergato (5 dicembre 2021); Festa d'inverno a Ca' del Costa (8 dicembre 2021); Natale a Persiceto (8 dicembre 2021 - 6 gennaio 2022); Mercatini di Natale "Al Nadel 'd Zola" a Zola Predosa (11-12 dicembre 2021). Sempre a Imola Natale Zero Pare (25-31 dicembre 2021).

Presepi (viventi e non) e Natività

7 dicembre 2021 - Festa degli Elfi con Albero e Presepe a Casalecchio di Reno

8 dicembre 2021 - 9 gennaio 2022 - Villa D'Aiano Terra di Presepi (Castel d'Aiano)

19 dicembre 2021 - 6 gennaio 2022 - La Via dei Presepi dal paese all'Alpe di Monghidoro

8 dicembre 2021 - 6 gennaio 2022 - I presepi di San Lorenzo (S. Lorenzo in Collina - Monte San Pietro)

8 dicembre 2021 - 6 gennaio 2022 - Grandioso Presepe Artistico a Porretta (Alto Reno Terme)

Babbo Natale, Santa Lucia e i Re Magi...

12 e 18 dicembre 2021 - Villaggio di Babbo Natale a Piamaggio (Monghidoro)

12 dicembre 2021 - Festa di Santa Lucia a Bazzano (Valsamoggia)

6 gennaio 2022 - I Re Magi a Dozza

Altri appuntamenti su e giù dall'Appennino

12 dicembre 2021 - Sconvolginatale a Monte San Pietro

18 dicembre 2021 - Oratorio di Natale a Monteveglio (Valsamoggia)

18-19 dicembre 2021 - Natalissimo a Crespellano (Valsamoggia)

18 dicembre 2021 - Festa di Natale a Castello di Serravalle (Valsamoggia)

19 dicembre 2021 - Aspettando il Natale a Monghidoro

19 dicembre 2021 - 6 gennaio 2022 - Villaggi di Natale a Monghidoro

19 dicembre 2021 - Concerto di Natale nella chiesa di Calderino (Monte San Pietro)

19 dicembre 2021 - Sasso Marconi - Christmas Roads

24 dicembre 2021 - Auguri in piazza a Vergato

