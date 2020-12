Natale: la mappa dei 14 presepi da vedere a Bologna e dintorni

Dal presepe galleggiante a quello fatto di sassi e quello realizzato da uno scenografo hollywoodiano, itinerari a tema natività in giro per i borghi più belli della provincia di Bologna. Tutto questo da prima di Natale a gennaio

Il Sindaco di Bologna Virginio Merola e l’Arcivescovo di Bologna, cardinale Matteo Maria Zuppi, hanno inaugurato il presepio tradizionalmente allestito nel Cortile d'Onore di Palazzo d'Accursio. "Mi auguro un Natale dove tutti possiamo riscoprire il senso di comunità - ha affermato il Sindaco Virginio Merola - la distanza è oggi il vero modo di stare vicini alle persone. Quello che appare come un sacrificio serve a voler bene ai nostri cari e per questo invito tutti a rispettare le norme. Questo presepe è una bella opera artigianale, si chiama presepe della speranza e ci invita a scoprire il fatto che la speranza è un atteggiamento attivo non è un attesa passiva". "Il presepio della Speranza" di Giovanni Buonfiglioli, artista di Castel San Pietro attivo da cinquant'anni, rappresenta Gesù Bambino addormentato nella mangiatoia: la veste bianca e il sonno ricordano episodi raccontati nei Vangeli. Progettato per il Comune di Bologna, il presepio ha ricevuto la benedizione dell'Arcivescovo, e resterà allestito fino al 10 gennaio. (12 dicembre 2020 - 10 gennaio 2021)

Suggestivo percorso dei presepi realizzati nel Comune di Casalecchio di Reno, interamente mappati in modo da non perdersi nemmeno una tappa di questo speciale percorso natalizio. Vista la particolare situazione sanitaria si invita ad un comportamento responsabile: si raccomanda di evitare assembramenti, utilizzare la mascherina e in generale seguire tutte le norme per il contenimento della diffusione del contagio covid-19. Per info: UIT Colli Bolognesi - 366 8982707 (8 dicembre 2020 - 10 gennaio 2021)

l Covid non ferma il Gran Presepe di via Azzurra. Come ogni anno, al civico 10, la famiglia Chimenti ha allestito il presepe artigianale nel giardino di casa dove solitamente si poteva accedere per ammirare le statuine da vicino. "Quest'anno – spiega Michele Chimenti, medico del Bellaria in pensione – abbiamo fatto un presepe più piccolo per evitare che le persone creino assembramento e si fermino troppo a lungo. È triste non poter aprire il nostro cancello ma abbiamo voluto comunque dare il nostro contributo – prosegue – perché c'è bisogno di portare allegria e serenità".

Un presepe realizzato con i Sassi dell'Appennino, in un'unione simbolica tra natività tradizionale e la natura del territorio. La composizione, ricca di tanti particolari e animali diversi dipinti su pietra, è visibile presso l'ex scuola elementare di Rioveggio (via Val di Sambro 8) e sarà aperta tra il 12 dicembre e il 10 gennaio ogni sabato e domenica (e il giorno dell'Epifania) dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. (12 dicembre 2020 - 10 gennaio 2021)