Pretesti d'ascolto: una rassegna a cura di dolci accenti

Il 20 e 21 Luglio Montagnola Republic ospita la rassegna: "Pretesti D'Ascolto" a cura dell'Associazione Dolci Accenti. Educazione e divulgazione musicale.



L'Associazione Dolci Accenti. Educazione e Divulgazione Musicale porta in Montagnola una rassegna culturale e artistica con i primi due appuntamenti il 20 e 21 Luglio.

mercoledì 20 luglio ore 19:00

"Pretesti d'ascolto. Una passeggiata musicale in Montagnola":

Una camminata in Montagnola per cui non serve allenamento, ma solo un po' di curiosità verso le suggestioni che serviranno come pretesto per ascoltare un piacevole concerto all'aria aperta.

Ingresso libero

Ritrovo Scalinata del Pincio (Piazza XX Settembre)



giovedì 21 luglio ore 19:00

"Pretesti d'ascolto. Composizioni al femminile":

Il Trio Muse propone un concerto per riscoprire e ricordare i capolavori musicali delle compositrici europee attive tra il '700 e il '900.

Ingresso libero



La rassegna fa parte di Bologna Estate 2022, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Territorio Turistico Bologna-Modena.