Passeggiata in Certosa: "La primavera dei popoli. Risorgimento nazionale e impegno internazionale"

Domenica 19 marzo ore 15,30 "La primavera dei popoli | Risorgimento nazionale e impegno internazionale in Certosa".

Il Lungo Ottocento fu caratterizzato dal Risorgimento di comunità nazionali e dall'impegno volontario in nome di cause internazionali. In Certosa riposano soldati polacchi, volontari per la Grecia, camicie rosse, internazionalisti accorsi nei Balcani, principi e intellettuali, tutti uniti dalla causa delle libertà dei popoli oppressi. Una passeggiata con Andrea Spicciarelli e Manuela Capece.

Partecipazione a offerta libera, gratuita per gli associati. Prenotazione obbligatoria scrivendo ad amicidellacertosa@gmail.com. Ritrovo all'ingresso principale (cortile chiesa), via della Certosa 18. A cura di Associazione Amici della Certosa in collaborazione con il Museo civico del Risorgimento.