"Primavera fuori dal comune", ecco il turismo di prossimità dedicato ai residenti

Rocchetta Mattei, Museo Ferrari, Terme di Porretta, Museo Marconi, ma anche mountain- bike e degustazioni gastronomiche. Si va dai motori alla cultura, dalla natura all’enogastronomia.

Sono quindici le esperienze che per tutti i week-end di marzo e il primo week-end di aprile i bolognesi (e i modenesi) potranno sperimentare a un prezzo simbolico di 10 euro.

Un ampio ventaglio di proposte adatte a tutte le fasce di età e family friendly, per gli under 14 infatti le esperienze sono gratuite. Una campagna che si allarga fino alla provincia di Modena, che partecipa con i brand che l’hanno resa celebre in tutto il mondo: Ferrari, Pavarotti, aceto balsamico e il classico tour della torre Ghirlandina e del Palazzo Ducale nel cuore del centro storico.

L’iniziativa è stata messa in campo da Territorio Turistico Bologna-Modena, in collaborazione con eXtraBO e ModenaTur, con lo scopo di promuovere il turismo di prossimità e la riscoperta di un patrimonio che si trova a pochi minuti da casa ma che spesso è sconosciuto agli stessi cittadini.

Le prenotazioni si possono effettuare sul sito di eXtraBO e presso l’Ufficio Turistico e ogni esperienza è fruibile per tutti i week- end di marzo e il primo week-end di aprile, in orari prestabiliti e consultabili online. L'iniziativa è accompagnata da una campagna promozionale dedicata, con affissioni murali e attività di digital advertising ad hoc.

"Questa campagna vuole essere un invito a tutti i nostri concittadini - commenta Mattia Santori, presidente del Territorio Turistico Bologna-Modena - a cui proponiamo di riscoprire un patrimonio che ormai viene fruito da turisti che vengono da tutto il mondo. Un successo che è in gran parte merito di territori che hanno fatto passi da gigante in questi anni aprendosi ai mercati nazionali e internazionali. Se l’iniziativa andrà bene la ripeteremo anche in autunno allargando il catalogo".

Date e programma

1. La casa della Scaletta e i suoi paraporti

Sabato 4 marzo

Sabato 11 marzo

Sabato 18 marzo

Sabato 25 marzo

Orario: 11:00

2. Alla scoperta degli antichi mulini della Valle del Savena in e-bike

domenica 5 marzo

domenica 12 marzo

domenica 19 marzo

domenica 2 aprile

Orario: 9:30

3. Visita al Museo Automobili Lamborghini

domenica 5 marzo

domenica 12 marzo

domenica 19 marzo

sabato 25 marzo

domenica 2 aprile

Orario: 15.30

4. Scopri la storia del Mito Lamborghini

sabato 4 marzo

sabato 18 marzo

sabato 1 aprile

Orario: 10:15 e 11:15

5. Alle origini del wireless: visita guidata a casa Marconi

domenica 5 marzo

domenica 12 marzo

domenica 19 marzo

domenica 26 marzo

domenica 2 aprile

Orario: ore 10.40

6. Degustazione di Olio Extravergine di Oliva

Sabato 4 marzo

Sabato 11 marzo

Sabato 18 marzo

Sabato 25 marzo

Sabato 1 aprile

Orario: ore 12.30 – 17.30

7. Degustazione di Vini

Sabato 4 marzo

Sabato 11 marzo

Sabato 18 marzo

Sabato 25 marzo

Sabato 1 aprile

Orario: ore 12.30 – 17.30

8. La galleria ottocentesca delle Terme di Porretta e il Percorso delle acque alle

Terme

Sabato 4 marzo

Sabato 11 marzo

Sabato 18 marzo

Sabato 25 marzo

Sabato 1 aprile

Orario: ore 09.00 partenza visita alla galleria ottocentesca. L’ingresso alle Terme può

avvenire successivamente alla visita alla galleria, nell’orario di apertura dello stabilimento

termale : ore 8.30-19.

9. Una mattinata alle Terme

Sabato 4 marzo

Sabato 11 marzo

Sabato 18 marzo

Sabato 25 marzo

Sabato 1 aprile

Orario: dalle 09.00 Alle 13.00

10. Visita guidata al Museo Ducati

domenica 5 marzo

domenica 12 marzo

domenica 19 marzo

domenica 26 marzo

domenica 2 aprile

Orario: ore 11.00

11. Visita guidata del Museo dell'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena a

Spilamberto

domenica 5 marzo

domenica 12 marzo

domenica 19 marzo

domenica 26 marzo

domenica 2 aprile

Orario: ore 10.45 –15.30

12. Visita guidata a alla Casa Museo Luciano Pavarotti – Modena

Sabato 4 marzo: ore 15.00

Sabato 11 marzo: ore 15.00

Sabato 18 marzo: ore 15.00

Sabato 25 marzo: ore 15.00

Sabato 1 aprile: ore 14.30

13. Il Palazzo Ducale di Modena e la Torre Ghirlandina

domenica 5 marzo

domenica 12 marzo

domenica 19 marzo

domenica 26 marzo

domenica 2 aprile

Orario: ore 15.00

14. Visita guidata e ingresso al Museo Enzo Ferrari di Modena + ingresso al

Museo Ferrari di Maranello

Sabato 4 marzo

Sabato 11 marzo

Sabato 18 marzo

Sabato 25 marzo

Sabato 1 aprile

Orario: 14.30 visita guidata e ingresso Museo Ferrari di Modena + 16.30 ingresso museo

ferrari maranello

15. La Rocchetta Mattei

Sabato 4 marzo: ore 15.15

Sabato 11 marzo: ore 15.15

Sabato 18 marzo: ore 15.15

Sabato 25 marzo: ore 15.15

Sabato 1 aprile: ore 14.45