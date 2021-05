"Primaveranda": a Budrio cibo, musica a bancarelle dal 2 al 6 giugno

Primaveranda: dal 2 al 6 giugno a Budrio si festeggia la bella stagione. Nonostante le difficoltà del periodo ecco un ricco programma di eventi estivi pensato per animare e rendere attrattivo il paese per chi lo abita e per chi arriva da fuori. A dare il via sarà un’edizione di Primaveranda, se pur ridotta per le restrizioni da Covid.

Da venerdi 4 giugno prenderà il via Budri Street Food nel Piazzale dell’ex lavatoio di Via Verdi, con un ricco assortimento di buon cibo e bevande promosso da ristoratori budriesi e non, e musica che allieterà le giornate.

Primaveranda sarà anche un’occasione per la ripartenza di Incanti & Mercanti, l’evento che raccoglie espositori e ambulanti provenienti dall’intera Regione e oltre, con oggetti d’arte familiari, antiquariato e modernariato. Una ripartenza che, dopo la tradiuzione interrotta dalla pandemia, ci auguriamo possa avere continuitàm ogni terza domenica del mese.

Nonostante le difficoltà imposte dalla pandemia, l’impegno culturale della Proloco è proseguito, e venerdì 4 giugno sarà presentato il volume Budrio 1918- 1940, una comunità tra due guerre mondiali: una ricca ricerca storica e fotografica con l’intento di colmare la conoscenza delle vicende che hanno interessato nei due decenni Budrio e la sua comunità.

(immagine di una edizione precedente pre Covid)



ANTEPRIMA

Dal 15 maggio

al 13 giugno

Chiesa di S.Agata

MOSTRA “I BAMBINI

DEL SACRO CUORE”

LA STORIA DELLE SUORE SERVE DI MARIA DI BUDRIO

Inaugurata il 14 maggio 2021 presso la Chiesa di San Lorenzo, la mostra – a cura di Leonardo Arrighi, Fernando Pazzaglia e Claudio Stagni – ripercorre la lunghissima storia delle Suore budriesi, di cui si trovano le prime tracce già nel XV secolo. Al centro dell’esposizione, le vicende legate alla Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore”, che da oltre 80 anni rappresenta un punto di riferimento per la società budriese. L’istruzione, la solidarietà, l’attenzione alle persone più fragili hanno incarnato l’impegno quotidiano dell’Istituto religioso, che a Budrio ha dato vita ad attività virtuose, che meritano di essere ricordate e valorizzate.

Orari: 15, 16, 22, 23, 29, 30 maggio

2, 5, 6, 12, 13 giugno

ore 10-12.30 / 15.30-19

A sinistra: i bambini all’interno dell’Asilo “Sacro Cuore” di Budrio attorno al 1950

(Archivio Istituto Suore Serve di Maria Santissima Addolorata di Budrio).

ANTEPRIMA

Sabato 29 maggio

Torri dell’Acqua - Sala Ottagonale

ORE 16.30

RICONOSCIMENTI AI GIOVANI MERITEVOLI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUDRIO (SCUOLA MEDIA)

Evento organizzato dal LYONS CLUB di Budrio di concerto con le Scuole Medie di Budrio in occasione della consegna di riconoscimenti nel Concorso “Un Poster per la Pace”, nel “Profitto e Contegno” verso il prossimo, nell’espressione di memorie a tragici “Eventi del passato”.

Lunedì 31 maggio

Cortile Chiesa S. Agata*

ORE 20.30

PRESENTAZIONE DEL ROMANZO

“IL GIRO DELLA VERITÀ”

di Fabio Bonifacci, sceneggiatore di commedie di successo e abile narratore/”tessitore” di storie a sfondo sociale.

“Il giro della verità” è la conferma della sua bravura anche nella forma del romanzo, e anche nel genere drammatico.

Converserà con l’autore l’Assessore alla cultura Gualtiero Via.



Martedì 1 giugno

Cortile Chiesa S. Agata

ORE 20.30

DAL FREDDO ESTREMO,

PAROLE E IMMAGINI

Simona Vinci, accompagnata dalle immagini della grande fotografa Valentina Tamborra, ci racconterà del suo recente viaggio alle soglie del Circolo Polare Artico

COMINCIA

PRIMAVERANDA...

Mercoledì 2 giugno

Centro Storico

DALL’ALBA AL TRAMONTO

INCANTI & MERCANTI

EDIZIONE STRAORDINARIA

Galleria S.Agata

ORE 11.30

Inaugurazione della mostra

BUDRIO INFORMA:

SOTTO QUIRICO E BUDRIO WELCOME, LEGGERE BUDRIO



Presentazione del video realizzato in occasione il 209° anniversario di compleanno del nostro amato concittadino Quirico Filopanti (Budrio, 20 aprile 1812 - Bologna, 18 dicembre 1894).

Via L. Cocchi 28

DALLE ORE 14.00 ALLE 17.00

L’Officina della Bellezza presenta:

ASTROPHIL & STELLA

...ESPRESSIONE DI UNA STORIA D’AMORE COSMICA

Astrophil, amante determinato e sognatore, s’innamora di Stella, divinità sfuggente, bellissima e vivace.

Dal loro incontro nasce l’Amore, che lega Terra e Firmamento in un avvolgente abbraccio fatto di fragranze e incanto.

7 fragranze... 7 espressioni di Amore

Vi aspettiamo per raccontarvi, annusando, una grande storia d’Amore!

Giovedì 3 giugno

Scuole Elementari

Fedora Servetti Donati

UNA SCUOLA TRA FIORI E FARFALLE

I bambini delle sei classi terze diventeranno “giardinieri per un giorno”, sotto la guida di un insegnante speciale: il maestro giardiniere Carlo Pagani, che illustrerà loro l’importanza dei fiori e degli insetti impollinatori. Ogni classe pianterà poi nel giardino della scuola le profumatissime piante di buddleia, uno speciale “hotel per farfalle”.

Piazza Filopanti

ORE 18.00

PROVA CONCERTO

DELLA BB BAND BUDRIO



Venerdì 4 giugno

Cortile della Chiesa di S.Agata

ORE 18.00

ASSEMBLEA DEI SOCI

DI PROLOCO BUDRIO

Presentazione del rendiconto dell’anno 2020 e delle iniziative per l’anno 2021.

Area ex lavatoio

di Via Verdi

DALLE ORE 18.00

BUDRI STREET FOOD

la ristorazione all’aperto e apericena e musica live

Torri dell’Acqua

Sala Ottogonale

ORE 20.00

Presentazione del libro

BUDRIO 1918-1940

UNA COMUNITÀ TRA DUE GUERRE MONDIALI

di Leonardo Arrighi e Ferruccio Melloni (Carta Bianca Editore, Faenza, 2021)

L’orario potrà essere posticipato alle 21 in caso di cambiamento dell’orario di “coprifuoco”.

Introducono

Carlo Pagani, Presidente della Pro Loco di Budrio

Maurizio Mazzanti, Sindaco del Comune di Budrio

Dialogherà con gli Autori

Serafino D’Onofrio, Presidente AICS – Associazione Italiana Cultura Sport di Bologna

Sabato 5 giugno

Centro storico

LE BANCARELLE DEI CREATIVI

Via Verdi

DALLE ORE 10.00

MOSTRA E SFILATA

DI AUTO AMERICANE

a cura di American Brother us Car BO asd

Giardino di Piazza Matteotti

ORE 10.30

INAUGURAZIONE

“LA PANCHINA ROSSA”

Giornata contro la violenza sulle donne a cura della Consulta delle donne in collaborazione con l’Associazione Rosso Magenta

Area ex lavatoio

di Via Verdi

DALLE ORE 12.00

BUDRI STREET FOOD

la ristorazione all’aperto e apericena e musica live

Via Verdi

DALLE 15.00 ALLE 19.00

COUNTRY VILLAGE

esibizione di ballo country

Piazza Filopanti

ORE 16.00

TACABANDA

con Federico Berti cantastorie popolare

Piazza Antonio da Budrio

ORE 17.00

ESIBIZIONE DELLA SCUOLA

DI BALLO CRAZY DANCE

Domenica 6 giugno

Centro storico

LE BANCARELLE CREATIVE

Area ex lavatoio

di Via Verdi

DALLE ORE 12.00

BUDRI STREET FOOD

la ristorazione all’aperto e apericena e musica live

Via Verdi

TUTTA LA GIORNATA

MERCATO STRAORDINARIO DEGLI AMBULANTI



Chiostro Convento S.Francesco

Hotel San Francesco - via Frati 3

ORE 20.30

I SOLISTI DEL G.O.B.

(GRUPPO OCARINISTICO BUDRIESE)

Concerto i cui proventi andranno a sostegno dell’attività dell’ANT

Offerta libera

In programma musiche di J.Brahms, A.Piazzolla, E.Morricone, J.Hisaishi, M.Forlani

Il trio solisti del G.O.B è formato da:

Emiliano Bernagozzi: ocarine

Fabio Galliani: ocarine

Matteo Forlani: pianoforte

Il Gruppo Ocarinistico Budriese continua una tradizione musicale più che centenaria, che ha legato per sempre il nome di Budrio a quello dell’ocarina.



Domenica 6 Giugno

CON GLI OCCHI DEI BAMBINI TOUR

Un pomeriggio di studio e di divertimento dedicato alla musica e ai bambini dai 4 ai 15 anni col Maestro Alex Visi (all’anagrafe Alessandro Visintainer), che si concluderà con un concerto finale.

Cortile Chiesa di S. Agata

ORE 14.00

RITROVO E INIZIO

MASTERCLASS

Piazza Filopanti

ORE 17.30

ESIBIZIONE CONCERTO

Iscrizioni fino a 30 bambini/ragazzi.

Per prenotare scrivere a:

congliocchideibambinitour@gmail.com o telefonare al 335 8390761

Costo iscrizione più maglietta logo congliocchideibambinitour: euro 20

I bambini riceveranno un attestato del maestro Visintainer che attesterà la partecipazione allo stage.

Cantautore, pianista, organizzatore d’eventi e docente di canto e pianoforte.

Lo scorso anno, come autore, ha vinto lo Zecchino d’Oro con la canzone Acca e ha scritto tante altre canzoni per lo Zecchino, come il Tortellino di Bologna, Napoleone va in pensione, Il Domani.

Ragazzi, ecco le canzoni che canterete... cominciate ad ascoltarle e a ripeterle!

1. Il Valzer del Moscerino

2. Il gatto puzzolone

3. Il Coccodrillo come fa

4. I suoni delle cose

5. Popoff

6. Il Tortellino di Bologna

7. Napoleone va in pensione

8. Con gli occhi dei bambini

9. lo scriverò nel vento

10. Gira al primo arcobaleno

11. Oltre l’orizzonte

12. Il Domani

13. Acca

14. Kyro



Domenica 6 giugno

DALLE ORE 16.00

ALLE ORE 18.00

INSIEME PER IL VERDE

I giovani del Rotaract Bologna Valle dell’Idice e Ambientiamoci hanno aderito ad un’iniziativa promossa dai Rotaract della Zona Malatesta in occasione della giornata dell’ambiente: una passeggiata pomeridiana dedicata alla pulizia dei parchi del territorio aperta a tutti i cittadini.

Con il Patrocinio del Comune di Budrio, della Pro Loco Lo Dolce Piano e la partecipazione del WWF Italia Young e Legambiente.

ORE 16.00

Ritrovo Parco Giovanni XXIII

PRESENTAZIONE ATTIVITÀ E ASSOCIAZIONI PROMOTRICI

Momento di ascolto e sensibilizzazione su temi ambientali da parte del WWF YOUNG e LEGAMBIENTE

Distribuzione materiale (guanti, sacchetti)

Divisione partecipanti in gruppi per raggiungere le diverse tappe:

¥ Torri dell’Acqua

¥ Parco Giovanni XXIII

¥ Parco Gyula

¥ Parco Salvo d’Acquisto

¥ Parco Martiri di Nassiria

¥ Eventuali altri luoghi sensibili

ORE 18.00

RITORNO AL PUNTO

DI PARTENZA PER CONSEGNA SACCHI

Data emergenza Covid-19 sarà obbligatorio firmare documento di autocertificazione sul momento.

Gradita prenotazione che potrà essere effettuata alla mail:

insiemeperilverde@gmail.com

