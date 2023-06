Dal 29 giugno al 27 luglio 2023, tutti i giovedì alle ore 21, all’interno della suggestiva cornice di Zu.Art giardino delle arti di Fondazione Zucchelli si svolgerà la rassegna International Jazz & Art Performing 5.0 | Cinque incontri artistico-musicali dell’estate 2023.



Giunta alla quinta edizione, la rassegna propone la felice collaborazione con il Conservatorio di Musica di Bologna, ponendo in risalto le eccellenze delle scuole di jazz e di musica applicata ad esso afferenti. Come per gli anni scorsi, anche questa edizione 2023 prevede un programma articolato, con la presenza dei migliori studenti dei corsi accademici di I e II livello e il coinvolgimento di ospiti di livello internazionale. Le serate sono pensate come un omaggio a grandi autori della storia della musica afroamericana, o sono dedicate a un tema specifico.



La prima serata dal titolo I dottori del Jazz raccontano la città in musica, prevista per giovedì 29 giugno alle or 21 e coordinata dal pianista Teo Ciavarella, è dedicata alla storica formazione "Dr. Dixie Jazz Band". Si esibiranno i giovani talenti del Conservatorio Caterina Guerra (voce), Enrico Erriquez (clarinetto), Daniele Marrone (contrabbasso), Mattia Bassetti (batteria), insieme a Teo Ciavarella e all'ospite d'eccezione Checco Coniglio, trombonista storico della band.



La rassegna, che vede la direzione artistica e il coordinamento di Domenico Caliri, docente di Chitarra jazz al Conservatorio, è promossa da Fondazione Zucchelli e fa parte di Bologna Estate 2023, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Territorio Turistico Bologna-Modena.



In occasione delle serate musicali, dalle ore 19.30 alle 23.30, sarà possibile visitare il progetto espositivo RIVISITAZIONI, mostra collettiva di studentesse e studenti dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, premiati Zucchelli 2022.



Il punto ristoro è a cura di Polpette e Crescentine. Apertura alle ore 18,30.

Per informazioni e prenotazioni: telefonare +39 051 4180424 o scrivere al +39 339 3000066



Ingresso libero



Teo Ciavarella, pianista, compositore e direttore d’orchestra è nato in Puglia sul Gargano, ma vive a Bologna e insegna pianoforte jazz al Conservatorio Martini di Bologna. Ha inciso un centinaio di dischi e ha suonato e registrato con importanti musicisti jazz come Gerry Mulligan, Eddie Gomez, George Garzone , Paolo Fresu, Fabrizio Bosso. Notevole la sua produzione teatrale e televisiva con Virginia Raffaele, Renzo Arbore, Pupi Avati, Lucio Dalla, Antonio Albanese, Gino Paoli, Gianni Morandi, Enrico Bertolino, Vinicio Capossela, Giorgia, Tiziano Ferri, Malika, Paolo Conte, Paolo Rossi, Kelly Joyce, Claudio Baglioni. Ha diretto per anni la big band dell’Università di Bologna e tiene costantemente seminari e concerti in Italia, Europa, Stati Uniti e Centroamerica.



Checco Coniglio ha iniziato come autodidatta lo studio e la pratica del trombone e, nel 1958, con Nardo Giardina e Pupi Avati, ha fondato la Rheno Dixieland Band, vincitrice del primo premio per il Jazz tradizionale al Festival del Jazz di Cap d’Antibes del 1960 (con, al clarinetto, Lucio Dalla). Sempre con Pupi Avati, ha fondato nel 1961 la Rheno Jazz Gang, che vinse la Coppa Radiofonica del Jazz promossa dalla Rai. Tra la fine degli anni Sessanta e gli anni Settanta, è stato promotore di numerose iniziative: la nascita della Cantina di via Pepoli (1969, con Gianfranco Tornelli), fondatore della Doctor Dixie Jazz Band (1972, con Nardo Giardina) e del Bologna Jazz Ensemble (1977, con Jimmy Villotti). Dal 1972 con la Doctor Dixie Jazz Band ha partecipato a innumerevoli concerti e festival, come Umbria Jazz, Grande Parade du Jazz a Nizza e Festival di Saint Vincent (due partecipazioni). Dal 2007 al 2012 ha collaborato all’organizzazione e alla gestione del Bologna Jazz Festival affiancando Massimo Mutti (presidente e direttore artistico), e dal 2011 al 2016 ha collaborato con Paolo Alberti nell’organizzazione della Strada del Jazz. Ha ricevuto il Nettuno d’Oro dal Comune di Bologna come componente della Doctor Dixie; La Turrita di Bronzo dal Comune di Bologna insieme alla Doctor Dixie; la Targa d’Argento della Strada del Jazz, sia a titolo personale che insieme alla Doctor Dixie.



Il programma musicale continua...



6 luglio 2023

Omaggio al chitarrista René Thomas

Daniele Biagini (tastiere)

Michele Vannucci (batteria)

Paolo Ghetti (contrabbasso, arrangiamenti)

Special guest: Jimmy Villotti (chitarra)



13 luglio 2023

Monkbones, tributo a Thelonious Monk

Giuseppe La Stella (trombone)

Giordano Cattano (chitarra)

Gabriele Indelicato (basso el.)

Leandro Zurzolo (batteria)

Tony Cattano (trombone, arrangiamenti)



20 luglio 2023

Il Jazz e il mediterraneo

Costanza Bortolotti (chitarra)

Moreno Di Matteo (basso el.)

Domenico Caliri (chitarra, arrangiamenti)

Special guest: Paolo Caruso (percussioni, berimbao, santoor)



27 luglio 2023

Omaggio alla Blue Note records

Ada Flocco (voce)

Andrea Margherita Martinelli* (voce)

Marco Zenni (tromba)

Alberto Bonora (sax alto)

Nicola Parolari (sax tenore)

Giuseppe La Stella (trombone),

Enrico Bonora (sax baritono)

Daniele Marrone (contrabbasso)

Mattia Bassetti (batteria),

Michele Corcella (direzione)

Special guest: Simone La Maida (sax)



Arrangiamenti di: Michele Corcella, Ada Flocco, Mark Pasini, Olmo Minarelli, Daniele Marrone, Giacomo Grande.