Primo Capodanno in piazza a Calderara di Reno: musica, balli e brindisi

Calderara di Reno per la prima volta il suo veglione di Capodanno in piazza. Una festa all’insegna dello stare insieme, della musica e dell’allegria, proposta dall’Amministrazione attraverso un sondaggio e accolta con entusiasmo dalla comunità calderarese. Domenica 31 dicembre, dunque, la città attenderà il nuovo anno in piazza Marconi, davanti al Municipio: si comincerà alle 22 col Family Dance Party, dedicato in particolare ad un target familiare ma ovviamente aperto a tutti; dalle 23 la festa si scalderà col dj set proposto dal balcone del Comune dal dj Freeman e un angolo dedicato al beverage in collaborazione con Mambo Laghetto; a mezzanotte countdown e brindisi, quindi ancora musica e divertimento per accogliere il nuovo anno all’insegna dell’ottimismo.

«Sentivamo il bisogno di organizzare un ulteriore evento di piazza per la comunità - dice il Sindaco Giampiero Falzone -, che accolga tutti e provi a far dimenticare, nei limiti del possibile, quanto di brutto in questo momento ci circonda, e l’occasione si è presentata. Vogliamo affrontare così, con ottimismo, luci e musica il 2024, con una grande festa che vuole essere un raduno di piazza per tutti, grandi e piccoli, e nella quale spero tutti si divertiranno».

Una festa semplice, senza ospiti altisonanti né particolari scenografie ma con l'attenta e puntuale organizzazione demandata a SDC Produzioni che incanterà la Piazza con un importante service, giochi di luce e laser: «Abbiamo messo su questa serata - aggiunge il primo cittadino - nel giro di pochi giorni, col nostro entusiasmo e, soprattutto, il conforto della risposta ricevuta dai calderaresi e con la disponibilità di professionisti del settore, tutti made in Calderara. A fine novembre abbiamo, infatti, lanciato sui nostri canali web e social un sondaggio che ha ottenuto la risposta nella quale speravo: oltre il 95 % degli 800 che in meno di una settimana hanno “votato” si è espresso positivamente, e per l’Amministrazione questo è stato il “sì” decisivo. Abbiamo ottenuto poi altre risposte entusiaste, quelle delle tante attività ed aziende del territorio (Felsinea Ristorazione, SEI - sistemi edili integrati, Cer Medical e L'Arte di Abitare) che ci stanno aiutando, con un'importante attività di sponsorizzazione, a confezionare una serata che, ne sono sicuro, sarà indimenticabile, oltre che storica. Perché, come ho sempre detto, lavorando insieme si ottengono risultati anche inaspettati: divertirsi insieme alla comunità sarà, per tutti a cominciare da me, un momento speciale».