Primo concerto di "Musica all'Annunziata 2022"

Quest’anno, dopo la pausa dovuta all’emergenza coronavirus, torna Musica all’Annunziata, rassegna di concerti d’organo presso la chiesa dell’Annunziata (v. S. Mamolo 2) che arriva alla XX edizione, diretta dal M° Elisa Teglia. Ospite d’eccezione della prima serata, sabato 30 aprile alle ore 20:45, sarà il M° Giovannimaria Perrucci, marchigiano, da sempre grande promotore del patrimonio organaro italiano, Presidente dell’Associazione il Laboratorio Armonico, intensamente attivo nel suo territorio come organizzatore, docente e direttore artistico. Perrucci propone un programma che spazia dal barocco, con Clérambault, fino al tardo romanticismo con Vierne, passando per J.S. Bach, C.P.E. Bach e lo spumeggiante Lefébure-Wély. Un programma estremamente accattivante, che metterà in luce le numerose qualità sonore del bellissimo organo Giuseppe Zanin (1964) presente nella chiesa dell’Annunziata.



Ingresso libero, ampio parcheggio all’esterno, accesso regolato ai sensi del D.L. n. 24/2022 previa verifica del green pass rafforzato e uso di mascherine ffp2.