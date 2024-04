Primo Maggio in Piazza Maggiore: socialità e tanta musica per la Festa dei Lavoratori

Il concerto del Primo Maggio a Bologna torna anche quest’anno in Piazza Maggiore. L’attesa manifestazione dal vivo organizzata dalle articolazioni locali di Cgil, Cisl e Uil con la direzione artistica di Arci Bologna torna anche per l’edizione 2024 ad animare la più importante piazza bolognese per una giornata di musica e socialità interamente dedicata alla Festa dei Lavoratori! Durante la giornata, dalle 16 a Mezzanotte, si esibiranno sul palco di Piazza Maggiore artisti locali insieme a nomi noti nel panorama musicale italiano e internazionale: big ed emergenti si alterneranno in una line-up variegata e dinamica!

Tra i nomi più attesi dell’edizione di quest’anno segnaliamo: il leader dei Kings of Convenience Erlend Øye & La Comitiva, Giovanni Truppi + Band vs Sibode Dj, insieme sul palco per una doppia esibizione fuori dagli schemi, i bolognesi Rumba de Bodas, la giovane rivelazione della scena rap italiana Ele A, il rapper Egreen, il collettivo hip hop underground Triflusso, il cantante reggae Lion D.

Inoltre, vedremo esibirsi in occasione del “concertone” anche Alberto Bertoli, Camelot Band, EFFEDI, Bassapadana Social Club, P-Funking Band, Mulini a Vento, Scream & Shout, Buster e i Load (vincitori della 5° edizione del Contest Musicale Antifascista a cura di ANPI Pratello, Vecchio Son, Perché No!).

La conduzione della giornata sarà di Irene Papotti e Claudio Succi di Radio Città Fujiko 103.1.