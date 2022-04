Primo Maggio pedalando lungo il fiume Reno

Indirizzo non disponibile

Domenica 1° maggio l'associazione Pedalalenta presenta: "Pedalando qua e là: in bici senza pensieri". Trascorrere il primo maggio con un giro di mezza giornata lungo gli argini del fiume Reno. Quando e dove si parte? Quando si rientra? Ecco tutte le info!

Partenza: ore 9,00 - Chiesa del Trebbo

Percorso lungo gli argini destro e sinistro del fiume Reno

Rientro per pranzo

Km 40 circa

Portare con sé Certificazione Covid vigente al momento della partenza e mascherina in caso di necessità (assembramenti). Bici in ordine, vivamente consigliato il casco.