La giornata del Primo Maggio a Teatri di Vita è una Festa di Primavera e di partecipazione, e quest’anno sarà soprattutto un’occasione per ricordare i valori del Lavoro, della Pace e della Solidarietà.

Alle ore 13 si terrà l’ormai tradizionale appuntamento con il pranzo solidale delle Cucine Popolari. Il pranzo, i cui ricavati andranno a sostegno delle attività delle Cucine, costa 25 euro e sarà anche in versione vegetariana.

A seguire, un ricco programma di attività diffuse all’insegna della partecipazione popolare e della socialità.

Programma:

“Microfono aperto” per chiunque voglia condividere chiacchiere o riflessioni, performance musicali, teatrali o poetiche su temi legati al lavoro, alla pace e alla solidarietà.

"Le Mat, Le Monde, La Paix", lo spettacolo-lettura di tarocchi con Innocenzo Capriuoli e Niccolò Collivignarelli: chiunque potrà farsi leggere le carte dalla coppia di attori-tarocchisti.

"Il Grande Ballo della Pace", dove tutte le persone potranno danzare sulle note della “filuzzi” tradizionale.

Per finire in bellezza, si gioca a Burraco.

Chi porta una piantina da piantare nel giardino di Teatri di Vita ci sarà anche un caffè in omaggio. Alle 19, in sala Pasolini, va in scena lo spettacolo "dEVOLUTION" del Teatro Zeta.

La giornata è a ingresso libero, a eccezione del pranzo e dello spettacolo "dEVOLUTION".

Pranzo 25€ - Pranzo ridotto (riservato abbonati) 23€ - Pranzo + spettacolo "dEVOLUTION" 30€.