"Private Eye X 5tate Of Mind" dj hip hop made in Bologna

Venerdì 29 aprile "Private Eye" inaugura la nuova stagione negli spazi post-industriali di DumBO con un evento d'eccezione. "STAE OF MIND e PRIVATE EYE"uniscono le forze per festeggiare in grande stile 1 anno del flagship store dello storico marchio nato a Bolo.

Alla consolle della Baia si alterneranno una selezione All Star dei migliori dj hip hop della scena bolognese per chiudere con SINE reduce dalle collaborazioni comn Coez e Noyz Narcos e guest TREDICI PIETRO che sarà fresco d'uscita del suo nuovo album il 22 Aprile.

Per accedere all'evento come da nuova normativa è necessario avere il Green Pass Base. Per accedere alla Baia dove si svolge l'evento è obbligatoria la registrazione gratuita (vedi sito).