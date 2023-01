"Profumo di terra bagnata" a Teatri di Vita

C’è un popolo che in questi giorni sta lottando per la libertà contro un regime violento, in una lotta che è partita dalle donne e dai loro diritti, al grido di “Donna Vita Libertà”. L’Iran sta vivendo i suoi momenti più drammatici della storia recente, spesso nell’indifferenza o nella paralisi del mondo che lo circonda. Ma le donne e il popolo dell’Iran continuano a invocare a gran voce la necessità di un cambiamento. Anche attraverso l’arte.



Ecco allora la potente testimonianza di un’artista, che già Teatri di Vita ha ospitato durante il festival Cuore di Persia di 7 anni fa, Sanam Naderi, in un monologo di grande intensità, che ha come protagonista una donna, figlia di un padre mai conosciuto, abbandonata troppo presto al suo destino, sola in un mondo dove il proibito risveglia i desideri. Impaurita, isolata misteriosamente dal resto del mondo, vola con la fantasia, nel profumo dei ricordi e nei suoi colori per allontanare il gelo e l’oscurità, accompagnata dalla speranza della salvezza e di un futuro migliore, in attesa di un destino: forse la vita, forse la morte.