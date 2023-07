Proiezioni in Arena Tivoli: la programmazione di agosto e settembre

L' Arena estiva del Cinema Tivoli, in via Massarenti 418 a Bologna, prosegue le programmazioni della rassegna cinematografica all’aperto: una occasione per proporre i film dell’ultima stagione, con particolare riguardo ai film di qualità e d’essai.



La rassegna è realizzata in collaborazione con ACEC Emilia-Romagna.

Il cinema Tivoli fa parte del circuito Europa Cinemas.



L’Arena estiva del Cinema Tivoli

Nata negli anni Sessanta, l'Arena del Tivoli è sempre stata appuntamento irrinunciabile e molto frequentato dalle persone del quartiere e non in quanto abbiamo la comodità dell'uscita S.Vitale della tangenziale molto vicina. Il cinema, in particolare nelle zone periferiche della città, continua ad essere importante presidio non solo di cultura ma anche di socialità, ancor più dopo i difficili anni che abbiamo vissuto. Siamo entusiasti di riportare le persone a incontrarsi al cinema.

L’Arena può ospitare 196 persone.

Gli impianti, il proiettore (a laser) e l’audio sono stati sostituiti negli ultimi anni, per migliorare la qualità della proiezione.

Nei mesi di Agosto e Settembre l’arena propone un unico spettacolo alle 21



Prezzi popolari e proiezioni al chiuso in caso di maltempo

IMPORTANTE NOVITA'!!

Da quest’anno in caso di maltempo la proiezione si sposterà nella nostra sala, a fianco, al chiuso.

Anche il cinema Tivoli aderisce a Cinema Revolution 2023: i film italiani, europei e inglesi a 3,50 euro.

È possibile acquistare i biglietti in biglietteria le sera dello spettacolo oppure on line su Liveticket, sempre a 3,50 euro (+ le commissioni) per i film prodotti in Italia, UE, Gran Bretagna.



QUESTO IL PROGRAMMA DI AGOSTO/SETTEMBRE

Mese Agosto TUTTI I GIORNI ORE 21

Mart 1 e Merc 2 : THE QUIET GIRL di C.Bairead con C.Clinch

Giov 3 e Ven 4 : IL PRIMO GIORNO DELLA MIA VITA di P.Genovese con T.Servillo, M.Buy

Sab 5 e Dom 6 : INDIANA JONES E IL QUADRANTE DEL DESTINO con H.Ford -- Prezzi €uro 6,50/5,50 film non aderente alla promozione CinemaRevolution

Lun 7 - Riposo

Mart 8 e merc 9 : TRE DI TROPPO con F.De Luigi, V.Raffaele

Giov 10 e Ven 11: MAIGRET di P.Leconte con G.Depardieu

Sab 12 e Dom 13 LA QUATTORDICESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO di Pupi Avati con Lodo Guenzi

Lun 14 Riposo

Mart 15 e Merc 16 : SI’ CHEF ! Regia di Louis-Julien Petit, con A. Lamy, F. Cluzet, C. Neuwirth

Gio 17 e Ven 18: NON COSI’ VICINO con Tom Hanks -- Prezzi €uro 6,50/5,50 film non aderente alla promozione CinemaRevolution

Sab 19 e Dom 20 : LE 8 MONTAGNE con A.Borghi, L.Marinelli

Lun 21 Riposo

Mart 22 e Merc 23: RAPITO di M. Bellocchio

Giov 24 e Ven 25: I MIGLIORI GIORNI di E.Leo e M.Bruno con M.Bruno, E.Leo, P.Calabresi

Sab 26 e Dom 27: MISSION IMPOSSIBLE DEAD RECKONING PARTE 1 con T.Cruise -- Prezzi €uro 6,50/5,50 film non aderente alla promozione CinemaRevolution

Lun 28 : Riposo

Mar 29 e Merc 30: L’ULTIMA NOTTE DI AMORE con P.F.Favino

Giov 31/8 : SCORDATO di e con Rocco Papaleo



Mese di SETTEMBRE -- ore 21

Ven 1: SCORDATO di e con Rocco Papaleo

Sab 2 e Dom 3: EMILY di F.O’Connor con E.Mackey

Lun 4 Riposo

Mart 5 e Merc 6: RITORNO A SEOUL Regia di Davy Chou, con Ji-min Park, Kwang-rok Oh

Giov 7 e Ven 8: STRANIZZA D’AMURI di G.Fiorello con Gabriele Pizzurro, Samuele Segreto

Sab 9 e Dom 10: IL SOL DELL’AVVENIRE di N.Moretti con N. Moretti, M.Buy

Lun 11: Riposo

… e si continuerà fino a domenica 17 settembre !





