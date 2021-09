Soverini Volkswagen Bologna presenta le sue auto elettriche all'EV Show

Soverini Volkswagen Bologna presenta le sue auto elettriche a EV Show: l’evento dedicato alla mobilità elettrica e sostenibile si svolgerà dal 1 al 4 di ottobre presso i Giardini Margherita di Bologna dalle ore 10 alle ore 19. Un appuntamento dove l’educazione sulla green mobility si incontra con il divertimento, le prove dei prodotti elettrici e i valori etici di un’economia circolare e sostenibile.

Durante l’evento in esposizione ci saranno le nuove vetture 100% elettriche targate Soverini Volkswagen di Bologna : E-Up, ID.3 e la ID.4. Presso lo stand sarà possibile chiedere informazioni, registrarsi e fare un test drive accompagnati in una nuova esperienza di guida totalmente green.

Ecco i modelli che troverete:

E-UP

Elettrica al primo sguardo. Più autonomia, più tecnologia: Nuova e-up! rende la mobilità elettrica ancora più facile.

Nuova e-up! aumenta la sua autonomia fino a 257 chilometri. Inoltre, sarai sempre connesso grazie all'app "Maps+More", con la quale potrai facilmente trovare tutte le stazioni di ricarica pubbliche più vicine a te.

Design: Nuova e-up! ha molto da offrire grazie al suo stile fresco e accattivante e al suo design riconoscibile, complici i fari a C tipici delle auto elettriche Volkswagen.

ID.3

100% elettrica. Massima Performance e ricarica veloce: guidare fino al lavoro al mattino, portare i bambini a scuola e tornare a casa la sera: con una sola ricarica puoi completare il percorso di un'intera giornata. Tutte le batterie disponibili per ID.3 sono in grado di portare a termine senza problemi questo compito. Puoi scegliere tra tre tipologie di batterie, da 45 kWh, da 58 kWh o da 77 kWh.

Un concetto di luci intelligente: ID.Light comunica con te e, in combinazione con il sistema di navigazione a richiesta, ti aiuta a superare il traffico in modo più rilassato. Se usi il comando vocale, riceverai una risposta tramite un segnale luminoso. Quando scendi da ID.3, l'ID Light ti saluta con un segnale luminoso intelligente.

ID.4

Pensata in grande: ID.4 apre la strada ad un nuovo modo di viaggiare ancora più sostenibile e digital.

Potenza e autonomia si fondono in una batteria con contenuto energetico netto pari a 77 kWh con autonomia fino 520 km.

Navigazione all'avanguardia con ID.4 puoi tenere sotto controllo tutto ciò che è importante. L'Head-up display con realtà aumentata, disponibile a richiesta, proietta le principali informazioni direttamente nel campo visivo del parabrezza. Grazie alla tecnologia della realtà aumentata, puoi vedere la navigazione sulla carreggiata esattamente dove devi guidare o svoltare. In questo modo, giungerai a destinazione più rilassato, senza distogliere lo sguardo dalla strada.

Come acquistare con Progetto Valore Volkswagen

Scopri come acquistare le nuove vetture elettriche con modalità “Progetto Valore Volkswagen” il finanziamento personalizzato che ti consente di guidare un’auto Volkswagen sempre nuova.

Scegli il modello perfetto per te, la durata del finanziamento, l’anticipo, anche piccolissimo e il chilometraggio annuo in base al reale utilizzo della vettura. In questo modo otterrai una rata personalizzata e l’estensione di garanzia in omaggio.

Se lo desideri è inoltre possibile includere servizi aggiuntivi come la manutenzione ordinaria o una copertura assicurativa. Al termine della scadenza programmata potrai decidere se tenere l’auto pagando il Valore Futuro Garantito residuo, restituirla o sostituirla con una nuova Volkswagen, continuando a beneficiare dei vantaggi di "Progetto Valore Volkswagen". Per tutte le informazioni e per ricevere un preventivo personalizzato i consulenti della Soverini Volkswagen ti aspettano in Via Larga 37 a Bologna oppure online sul sito www.soverini-auto.it.