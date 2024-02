"Fermata teatro", la rassegna del circolo Arci Brecht

Prosegue la rassegna "Fermata Teatro" del Circolo Arci Brecht a Bologna, zona Corticella (via Bentini 20), con tre spettacoli di seguito descritti.

La pièce teatrale del 17 febbraio alle 21 “Io, Palamede. Una drammaturgia”, ispirata al mito greco, è liberamente tratta da “Palamede, l’eroe cancellato” di Alessandro Baricco. Tutti ricordano Ulisse, pochi custodiscono la memoria di Palamede, che ha donato ai Greci la scrittura, ha insegnato loro pesi e misure, e il gioco degli scacchi; Paolo Zurzolo e Daniel Caciagli la porteranno quindi in scena.

Il 9 marzo alle 21 un mistero andrà risolto: "Assassinio nella SPA", liberamente ispirato ai gialli di Agatha Christie ma ambientato, in maniera fantasiosa, sull’appennino bolognese; spettacolo della Compagnia Wireless Aquiloni in bARCA per la regia di Carlotta Grillini.



L’ingresso è riservato ai soci Arci, con possibilità di fare la tessera direttamente a teatro (Teatro del Lampadiere). Per ulteriori informazioni è possibile chiamare al 3471702942. Per raggiungere il teatro è possibile prendere l’autobus 27A e 27B, fermata “Corticella” oppure, in auto, l’uscita 6 della tangenziale con parcheggio in strada vicino al teatro.