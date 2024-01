Rassegna "Fermata teatro": due spettacoli al Circolo Arci Brecht

Prosegue la Rassegna "Fermata Teatro" del Circolo Arci Brecht a Bologna in zona Corticella (via Bentini 20), con due spettacoli accomunati dall'atteggiamento ironico e pungente con cui portano sulla scena contenuti teatrali differenti ed entrambi di grande interesse.

La pièce teatrale del 26 gennaio ore 21.00 ruota attorno ad un messaggio antirazzista pieno di umanità che non riguarda, come si è portati a credere, sempre solo gli altri ma ciascuno di noi: a partire dal titolo "Razzista, io??? - Lettera tutta italiana alle vittime dell'intolleranza" è chiaro infatti che l'intento fondamentale è quello di dare voce a chi passa inosservato, perché "il razzista lo vedi, lo riconosci, lo senti parlare, gli altri no". Liberamente ispirato alle opere "La macchia della razza" di Marco Aime e "Il razzismo spiegato a mia figlia" di T. B. Jelloun, lo spettacolo è a cura di: Associazione culturale B 612, con Luca Romanelli e Daniela Marcolungo, regia di Luca Romanelli, tecnico audio-luci Gloria Noemy Villatoro.

A seguire, il 10 febbraio ore 21.00, la divertente commedia dialettale "E tè prélla! Cabaret in dialàtt Bulgnais" metterà in luce, con ironia, quanti diversi modi di essere donne nella vita di tutti i giorni ci siano e come ognuna reagisca davanti alle situazioni più comiche e variegate. A cura di: Cinzia Mazzacurati, con Massimo Bianconi, Cinzia Mazzacurati, Paolo Mazzacurati, Leonardo Mentone, Patrizia Strazzari, regia di Maria Luisa Ravenda.





Gallery

Per raggiungere il teatro è possibile prendere l’autobus 27A e 27B, fermata “Corticella” oppure, in auto, l’uscita 6 della tangenziale con parcheggio in strada vicino al teatro. L’ingresso è riservato ai soci Arci, con possibilità di fare la tessera direttamente in teatro. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare al 3471702942.