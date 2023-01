"Pulcinella dal naso rosso" al Teatro Laura Betti

Domenica 22 gennaio lo spettacolo "Pulcinella dal naso rosso" in scena al Teatro Laura Betti.

Pulcetta, un abile clown capace di far ridere grandi e bambini, un giorno perde il suo naso rosso, indispensabile per portare allegria nel circo. Comincia così il suo viaggio che lo farà incontrare con il Fenicottero, le Galline, la Giraffa, la Lumaca e attraversare il mare, le montagne e i paesi in festa. La particolarità del viaggio di Pulcetta sta nel fatto che tutti i pupazzi appaiono dal costume dell’attore, anzi, ogni animale, ogni personaggio, ogni luogo, è un misto di corpo danzante e sagome manipolate a vista

nell’ambito di Sciroppo di Teatro

Testo, regia, interpretazione Valentino Dragano

costume-designer Alessia Bussini

voce narrante Marco Continanza

età consigliata: dai 4 anni

tecnica: teatro di figura movimento e musica dal vivo

durata: 50 minuti