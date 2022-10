Per Good vibrations. Il ‘900 pop raccontato in parole e musica Laura Carroli e Riccardo Negrelli raccontano "Il punk non dovrebbe essere qui!"

Special guest Angela Baraldi; live Shapeless.

Il punk, nato sull’onda d’urto politico-artistico-esistenziale della controcultura do it yourself!, è stato un movimento creativo centrale per la storia musicale di Bologna, città che, dalla fine degli anni ‘70, ha visto nascere centinaia di dischi e punkzine autoprodotti.

Laura Carroli, fondatrice dei RAF Punk e autrice del libro Schiavi nella città più libera del mondo, ripercorre assieme a Riccardo Negrelli ed Angela Baraldi la storia di quella golden age di ribellione, di fuck the power, che rivivremo dal vivo grazie alle contaminazioni musicali degli Shapeless.

Con Good vibrations. Il ‘900 pop raccontato in parole e musica cinque tra i più noti scrittori contemporanei raccontano la mitologia dell’Olimpo della popular music attraverso le proprie interconnessioni e ossessioni con un artista da loro amato, in dialogo con i brani entrati nell’immaginario collettivo e reinterpretati dai musicisti più interessanti della scena rock, folk, pop e punk odierna.

Uno sguardo unico, curioso, antiaccademico - in una parola, pop - su quelle musiche e quei volti che ormai fanno parte a tutti gli effetti del nostro immaginario collettivo.

Biglietti e ingressi disponibili presso il bookshop del museo oppure online (con una maggiorazione di € 1,00).

Ingresso: € 6,00 / € 5,00 (studenti universitari con tesserino, minori di 18 anni, possessori Card Cultura)