I Punkreas live al Pontelungo Summer Festival

Funny: the best story of Punkreas arriva a Pontelungo, durante il festival delle birre artigianali.

Cippa, Paletta e Noise sono impegnati in quest’estate anomala per ripercorrere la loro storia, rivisitando tutti i loro grandi successi in chiave unplugged. Una versione più unica che rara per riscoprire i punkrockers più seguiti dello stivale!

In apertura due band locali.