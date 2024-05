Riapre la Quadreria a Palazzo Rossi Poggi Marsili

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Chiusa per lavori, riapre domani, 14 maggio, la Quadreria, il museo di ASP Città di Bologna, a Palazzo Rossi Poggi Marsili, in via Marsala n. 7. Tornano nuovamente in mostra, ad ingresso gratuito, le opere dei grandi pittori bolognesi che fanno parte del patrimonio storico-artistico di ASP, l’azienda pubblica di servizi alla persona.

Grazie al finanziamento dell’Unione europea PNRR sono state rimosse le barriere fisiche, sensoriali e cognitive, la Quadreria potrà accogliere nuovamente il suo pubblico offrendo nuove dotazioni, anche tecnologiche, affinché il maggior numero di persone possa fruire della bellezza contenuta nel museo e conoscere la storia del dono e della cura che caratterizza le origini della ASP dal 1495 ad oggi.