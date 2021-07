Quando al Corno c'era il mare

Questa escursione comincia da molto lontano, con un “piccolo oceano”, le cui tracce si sono conservate nelle montagne tra l' Emilia e la Liguria,dove estesi affioramenti rocciosi oggi rappresentano una diretta testimonianza dei suoi antichi fondali. Quando l' oceano cominciò a restringersi, mutarono anche i movimenti tra Europa e Africa, fino a far scomparire questo oceano e alla formazione embrionale del nostro Appennino. Di questa storia, durata molti milioni di anni, gli affioramenti rocciosi della zona del Corno alle Scale raccontano solo una fase recente quando, una volta chiuso l' Oceano e da tempo avviata la costruzione della catena appenninica, la corrugazione appenninica si trovava ancora sotto il livello del mare.



Il racconto del geologo nostro ospite ci farà scoprire come il mare ha lasciato posto al nostro monte-simbolo, il Corno alle Scale.ALESSANDRO STEFANI : da sempre appassionato di natura e montagna, si è laureato in Geologia e Territorio all' Università di Bologna. Si occupa di idrogeologia applicata , svolgendo diversi studi sugli acquiferi rocciosi, in particolare analizzando il giacimento termominerale di Porretta e monitorando molte sorgenti oligominerali dell' Appennino Bolognese e Modenese.