Quando la tempesta sarà finita: evidenze scientifiche su alimentazione e benessere

Mauro Brulatti, chirurgo oncologo all’ospedale Bellaria di Bologna bolognese in attività fino a qualche anno addietro, affronta il tema dell’alimentazione legata al benessere che dopo un attenta analisi, bibliograficamente e minuziosamente dettagliata e riportata in una sua pubblicazione, porta in evidenza alcuni falsi miti sull’alimentazione che a tutt’oggi ci condizionano e che possono causare seri problemi alla nostra salute.