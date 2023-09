"Quando i portici erano di legno" e Ylenia Scuderi in scena al Teatro Mazzacorati

Musica, racconti e aneddoti sulla storia di Bologna sono gli ingredienti che comporranno le prossime due serate al Teatro Mazzacorati 1763 di Bologna (via Toscana 19), organizzate da Succede solo a Bologna.

Giovedì 7 settembre alle 21 va in scena “Quando i portici erano di legno”, spettacolo in cui la storia cittadina incontra la musica. Sul palco del Teatro, i lettori di Legg’io APS racconteranno alcune storie sulla Bologna medievale, mentre Fausto Carpani proporrà i suoi racconti e canzoni. Un vero e proprio viaggio virtuale per la città.

Il giorno seguente, l’8 settembre alle 20.30, la cantautrice siciliana Ylenia Scuderi si esibirà al Teatro Mazzacorati 1763 in un concerto pianoforte e voce che proporrà un viaggio tra i brani più celebri del cantautorato italiano e straniero, intervallato da composizioni inedite dell’artista. Un evento dedicato alla canzone d’autore, dove il significato del testo incontra la bellezza della musica, dando vita a un’atmosfera comunicativa piena d’amore con brani, tra gli altri, di Lucio Dalla, Michael Jackson, Claudio Baglioni ed Elisa.