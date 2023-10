Sabato 21 ottobre, per i Concerti d’autunno de “Il Sabato all’Accademia”, il Quartetto Alioth dalla Scuola di Musica di Fiesole esegue musiche di Hadyn e Brahms.

Quartetto Alioth: Matilde Urbani violino, Sofia Morano violino, Anna Avilia viola e Jacopo Gaudenzi violoncello

Programma:

Franz Joseph Haydn - Quartetto per archi n. 38 in Mi bemolle maggiore "Der Scherz" (Lo scherzo) op. 33 n. 2

Johannes Brahms - Quartetto per archi n. 1 in Do minore op. 51 n. 1