Quartiere teatrale: una lezione (gratuita) per conoscere il percorso di gruppo

La prima lezione è gratuita. I Quartieri Teatrali sono percorsi di creazione collettiva in cui si mescolano arti performative, drammaturgia e sperimentazione musicale.



L’obiettivo è quello di fornire a tutt? l? partecipanti mezzi e linguaggi per esprimersi e confrontarsi creativamente – come individui ma soprattutto come collettivo – intorno alle tematiche più importanti del nostro presente.