Quattrozampeinfiera arriva a Bologna: formazione, sport e spettacolo a misura di cane e gatto

Quattrozampeinfiera, la “due giorni pet friendly” più famosa d’Italia arriva a Bologna. Sarà il grande polo fieristico di Bologna Fiere ad ospitarla per la prima volta, il 7 e 8 maggio.

“Più appuntamenti per un evento unico. Un percorso fieristico che oggi, post-pandemia, è consapevole di farsi portavoce anche di un impegno socio-culturale: rendere le città italiane sempre più pet friendly. Da Bologna vogliamo far partire un messaggio che coinvolge stakeholder ed istituzioni per costruire insieme un protocollo di best practice che mettano al centro il benessere dei nostri amici a quattro zampe – dichiara Donato Loria – I pet sono entrati a far parte delle nostre famiglie e sono da considerarsi “cittadini” a tutti gli effetti delle nostre città, come tali devono rispettare le regole e beneficiare di servizi. I nostri amici pelosi assolvono molto spesso compiti sociali: ci tengono compagnia, ci aiutano nei percorsi riabilitativi, ci supportano nel lavoro, Quattrozampeinfiera è un riflettore che illumina anche tali aspetti molto spesso dimenticati. Da dieci anni, la manifestazione che fa tappa in 5 città italiane mettendo al centro il rapporto tra essere umano e animale tramite un approccio partecipativo, quest’anno coinvolgerà anche la città di Bologna e per l’occasione abbiamo organizzato, sabato 30 aprile, un’anteprima ai Giardini Margherita. Una preview che avrà finalità educative-ricreative per sensibilizzare tutta la cittadinanza sulle tematiche legate al mondo del pet.”

Quattrozampeinfiera è inserita nel calendario 2022 di Events Factory Italy, la società di BolognaFiere ed è supportata dal prestigioso Patrocinio del Comune di Bologna e di Confcommercio Ascom.

Sabato, 7 e domenica, 8 maggio (Bologna Fiere, Padiglione 19) i visitatori vivranno due giornate di informazione, formazione e divertimento. Gli appassionati potranno cimentarsi con i loro amici fedeli nelle varie attività sportive, vedere e toccare con mano tutte le ultime novità di un mercato in continua evoluzione che sembra non conoscere crisi.

Spazio anche alle soluzioni abitative pet friendly. In occasione della tappa bolognese, sarà infatti realizzato un GIARDINO TATTILE ad effetto "WOW!" Un’area di forte impatto visivo, in cui cani, gatti e proprietari potranno immergersi in un'esperienza sensoriale e tattile con arredi, soluzioni e materiali dedicati a chi vive con animali domestici. I visitatori potranno riflettere sulla necessità di migliorare le qualità del proprio spazio domestico rendendolo più adatto ai bisogni degli animali presenti.

La fiera sarà preceduta da importanti momenti di interazione col territorio emiliano. Ai Giardini Margherita, sabato 30 aprile, dalle 10 alle 18, gli educatori cinofili insegneranno ai visitatori a interpretare al meglio i comportamenti dei loro cani e impartiranno nozioni per una corretta convivenza degli stessi in ambito cittadino. Consentiranno infine di testare semplici attività sportive come la dog agility, l'hoopers e la ricerca olfattiva ai cani dei visitatori. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, la ‘’Ciurma’’ di Radio 105 con Pizza, Ylenia, Mitch e Liuzzi, offrirà ai cittadini momenti di edutainment attraverso gag esilaranti e quiz a tema cane gatto.

La giornata verrà promossa a livello nazionale dal programma «TUTTO ESAURITO» di Radio 105.

Quattrozampeinfiera da 10 anni, propone a tutti i visitatori momenti di intrattenimento, risposte ai propri dubbi, scoprire attività divertenti, acquistare prodotti utili per la gestione del proprio animale e partecipare alle tante le iniziative, incontrare esperti per vivere una giornata indimenticabile ed esperienziale.

Sempre vicina al volontariato, Quattrozampeinfiera ospiterà per questa tappa bolognese Re - Use With Love, l’associazione che propone cucce sostenibili in Denim 100% recuperato per gli amici animali. Inoltre, contro gli sprechi ci sarà la raccolta solidale di accessori pet.

L’evento offre tante attività anche ai bambini con spazi dedicati a laboratori, giochi e tanto divertimento. E per coloro che sono in cerca di un cane o gatto, numerose sono le associazioni e gli allevatori presenti a cui chiedere consigli utili.

L’ingresso alla fiera è a pagamento:

Prevendita on line € 8,5

Prezzo con Buono Sconto scaricato dal sito quattrozampeinfiera.it € 8

Prezzo intero € 11

Ingresso GRATUITO per bambini (0-10 anni non compiuti), cani e gatti.

Si ricorda che è richiesto il tesserino sanitario per gli animali dei visitatori.

ORARI: SABATO e DOMENICA dalle 10.00 alle 19.00.

LE INIZIATIVE PER IL PUBBLICO

QUATTRO ZAMPE - la Rivista

Nell'ottica di vivere una giornata da protagonisti, i visitatori potranno partecipare al casting fotografico della rivista “Quattro Zampe”, tra i fondatori della fiera stessa. La foto più votata sarà pubblicata in copertina il mese successivo.

#UNSELFIEXQZF

Per essere sempre in sintonia con i social, torna la gettonatissima iniziativa: nei giorni precedenti la fiera, chiunque può pubblicare sulla pagina Facebook o Instagram di QuattroZampeInFiera un selfie con il proprio cane o gatto. Lo scatto che otterrà più “Mi Piace” verrà premiato sul Red Carpet!

LE ATTIVITA’

SPORT PER TUTTI I TIPI DI CANI

Gli “umani” potranno cimentarsi gratuitamente con i loro cani sotto la guida di esperti educatori cinofili in varie attività sportive come l’Hoopers, la Ricerca olfattiva, la Puppy Class, il Disc Dog e nel Villaggio Natural Trainer, tutti potranno cimentarsi in prove di Dog Agility, Rally-O, Ricerca Dispersi e Avvicinamento all’acqua.

L’ANGOLO DELLA BELLEZZA by SOLARO H

In una fiera tanto completa non può certo mancare uno spazio dedicato alla cura del pet, grazie al Salone di Bellezza shampoo, balsami, deodoranti, attrezzature per toelettatura e prodotti per ogni tipologia di pelo. Qui si potrà far toelettare gratuitamente il proprio cane imparando anche tutto sulla sua igiene quotidiana.

CAT AGILITY by ERBAPIU’

Uno spazio interamente dedicato ai gatti in cui gli esemplari dei visitatori potranno cimentarsi in tunnel, salti, ostacoli per divertirsi e mantenersi in forma su un fantastico manto di erba gatta.

LE COMPETIZIONI E I GIOCHI

DOG WINNER by FARMINA

Doppia esposizione cinofila amatoriale destinata a cani di razza con o senza pedigree.

DOGGY SHOW by Monge

A grande richiesta, torna in fiera anche la sfilata: un momento di celebrità sulla passerella che potrete vivere come protagonisti in compagnia del vostro cane meticcio.

PER CHI CERCA UN CANE O GATTO

Chi è intenzionato ad inserire un nuovo cane o gatto nel proprio nucleo familiare verrà aiutato e consigliato nell’individuare quello più in linea con il proprio carattere e stile di vita. Una scelta consapevole del proprio compagno a quattro zampe è il presupposto più importante per costruire un rapporto bello ed armonioso e per evitare il più possibile equivoci.

FELIS WORLD by MONGE

Nell’area Felis World by Monge, saranno presenti allevatori di razze feline che illustreranno le loro diverse caratteristiche e peculiarità.

DOGS WORLD by FARMINA

Presenzieranno anche allevatori di razze cinofile che spiegheranno i comportamenti e le particolarità dei soggetti da loro allevati.



LE ASSOCIAZIONI A SUPPORTO DELLE ADOZIONI CONSAPEVOLI

Per coloro che invece volessero adottare un cane o un gatto nel proprio nucleo familiare, diverse sono le associazioni che presenziano all’interno della fiera.

Chi non comprende con chiarezza l’impegno, la dedizione e le cure richieste da un animale, spesso finisce per abbandonarlo!

AREE GREEN PIT STOP by GREENPROF

Una fiera a misura di cane in tutti i sensi, verranno infatti allestite delle aree sgambamento pit&stop in erba e saranno a disposizione di tutti.

IL GIARDINO TATTILE di The HAD – Human Animal Design

“Il Giardino Tattile” progettato da Amelia Valletta e Marco Maggioni è Ispirato al Bosco Tattile di Bruno Munari, in cui l’artista e designer sosteneva la necessità di aiutare i bambini a crescere sviluppando tutti i sensi, così da non perdere il senso della vita. Un bosco costruito da corde, cordoncini, fili di lana e piume, dove passeggiare lasciandosi accarezzare, immergersi e sentire con tutto il corpo.

Se la stimolazione tattile è essenziale nel processo di apprendimento dell’uomo, lo è ancor più per gli animali. Le sezioni sono realizzate con materiali tattili che favoriscono un maggiore coinvolgimento dei sensi, le superfici sono studiate per arricchire l’esperienza percettiva e conoscitiva degli animali.

TURISMO PET FRIENDLY

La parte fieristica riservata al turismo rappresenta un importante tassello nella lotta contro l’abbandono. Rendere noto quanto numerose e diverse siano in Italia le soluzioni di viaggio e le strutture ricettive aperte agli amici a quattro zampe (alberghi, B&B, agriturismi, campeggi, villaggi vacanze, crociere, tours...), non può che facilitare i padroni nella gioiosa scelta di trascorrere le vacanze insieme ai propri animali. Il nostro cane o gatto ci ringrazierà per avergli evitato la pensione! Oltre alle spiagge pet friendly, presenzierà Corsica Ferries, la compagnia navale che consente di vivere il viaggio col proprio pet in completa tranquillità.

GLI ELETTRODOMESTICI PER LA GESTIONE DI UNA CASA A PROVA DI PET

Per coloro che possiedono cani o gatti, tante le aziende di elettrodomestici che presentano prodotti per una gestione più comoda della quotidianità e a prova di pelo.

FASHION&LUXURY

PET A’ PORTER QUATTROZAMPEINFIERA

Non mancheranno momenti fashion nell’Area Pet à Porter Quattrozampeinfiera, una vera e propria passerella darà grande visibilità alle “marche più in” del momento che sfileranno in continua nei 2 giorni di manifestazione.

GLI SPETTACOLI

Il Red Carpet Show è per tradizione una tra le aree più gettonate di Quattrozampeinfiera dove quotidianamente e ad ogni ora si alterneranno momenti di spettacolo e di intrattenimento (sfilate, premiazioni e tanto altro), resi ancora più piacevoli dall’interazione con il pubblico.

ESIBIZIONE DI DISCDOG

Le imperdibili acrobazie del pluri-Campione Mondiale di Disc Dog, Adrian Stoica, ci sorprenderanno con figure di free style di altissimo livello, per un vero effetto BAU-WOW!!!

PER I CUCCIOLI A 2 E 4 ZAMPE



EMANUELE E CHICO

Direttamente da Italia’s Got Talent Chico e il suo “umano”, Emanuele, raccontano la loro storia e alcuni segreti su come avere un rapporto unico con il proprio cane. Chico è un bambino “travestito da cane”: gioca con noi a nascondino, un due tre stella, ruba bandiera. Emanuele ci insegna attraverso Chico, l’importanza di socializzare, di stare in mezzo agli altri. Il percorso di crescita che Emanuele e Chico hanno costruito è unico: superare la timidezza, imparare a domare le proprie emozioni e avere rispetto degli altri, persone e animali.