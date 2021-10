Queen: a rendevouz at the opera – symphonic rock

La musica travolgente dei Queen, riarrangiata e reinterpretata ad arte, incontra la classicità di un’orchestra sinfonica creando l’equilibrio perfetto tra musica rock e musica classica.

Un evento unico nel suo genere! Uno spettacolo che emozionerà lo spettatore regalandogli un’esperienza musicale di alto livello.

Per la parte sinfonica ci siamo affidati all’esperienza e professionalità dell’Orchestra Sursum Corda di Bologna, diretta dal M° Barbara Manfredini, punto di riferimento della musica classica nel capoluogo emiliano.

Al rock ci pensano i Queen Rocks All Stars Band, una band creata ad hoc con musicisti provenienti dall’Emilia Romagna, dalla Lombardia e dalla Liguria composta da:

Alessandro Stucchi: voce

Massimo Rotondo: chitarra

Frank Campese: chitarra

Nicolò Gullotto: basso

Alessio Terrinoni: pianoforte

Non vi resta che mettervi comodi e godervi lo spettacolo!



Biglietti in vendita online su:

https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=333348&&CallingPageUrl=https%3a%2f%2fwww.liveticket.it%2fricerca_eventi.aspx%3fId%3d8444%26Testo%3dqueen&InstantBuy=1



Sarà obbligatorio esibire all’ingresso il green pass (rilasciato al completamento del ciclo vaccinale o dopo 14 giorni dalla prima dose) o in sua mancanza un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti





