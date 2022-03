The Rhapsody tour: Queen e Adam Lambert sul palco di Bologna

I Queen e Adam Lambert annunciano una nuova data in Italia dell’attesissimo The Rhapsody Tour: domenica 10 luglio 2022 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). Data in aggiunta al concerto già previsto e tutto esaurito dell’11 luglio 2022. A chi fosse già in possesso dei biglietti per i concerti inizialmente programmati per il 2020 e 2021 si ricorda che tali biglietti sono validi esclusivamente per il concerto di lunedì 11 luglio.

Dopo essersi esibiti in Nord America durante l’estate con 25 grandiosi show e suonato in venue sold out avvicinandosi ai 400.000 spettatori totali, i Queen + Adam Lambert finalmente portano il nuovo show Rhapsody - già considerato «un gioiello di progressi tecnologici» - in Inghilterra e in Europa. I membri originari dei Queen Brian May e Roger Taylor faranno squadra ancora una volta con Adam Lambert, voce e frontman già da tempo.