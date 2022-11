Queen: musica, parole, emozioni

A 31 anni dalla morte dell'indimenticato frontman dei Queen, celebreremo la vita e le opere del grande Freddie Mercury con uno spettacolo ad alto tasso di emozione ed un brindisi finale alla sua memoria.



Nella prestigiosa cornice del Teatro del Baraccano, Claud Stonepauls e Alessio Terrinoni dei Royal Call – Queen Tribute Band ci accompagneranno in un viaggio lungo lo spazio ed il tempo alla scoperta di lati poco noti e curiosità di una delle band che più hanno segnato la scena musicale mondiale.



Una serata magica… un viaggio attraverso la storia dei Queen in musica e parole.



E alla fine, brinderemo tutti insieme alla memoria di Freddie Mercury!



Durante l’evento, verrà organizzata una raccolta fondi a favore della Mercury Phoenix Trust, l'organizzazione fondata da Brian May, Roger Taylor ed il loro manager Jim Beach in memoria di Freddie Mercury per contrastare la diffusione dell'Aids in tutto il mondo.



I posti sono limitati. Prenotazione obbligatoria.



Biglietto unico: 15 euro





Email: brightonrockevents@gmail.com