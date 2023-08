"Quel che resta della bomba" di Yuri Zini

"Quando sei piccino, ti sollevano in una giravolta tenendoti per le braccia poi...vola vola vola! In quell'atrio afoso, invece, nessuno mi stava tenendo le mani: lo spostamento d'aria causato dallo scoppio della bomba, stava scagliando piccole braccia e grandi sogni, contro un treno fermo al binario 1"





Yuri Zini aveva sei anni quando quella mattina alle dieci passate era in stazione insieme al padre in attesa del treno che li avrebbe riportati a casa. A casa ci sono tornati per fortuna, ma soltanto dopo una corsa in ospedale per le ferite riportate in seguito allo scoppio della una bomba. Quel giorno era il 2 agosto del 1980 : distanza di tempo l'autore, il sopravvissuto, ha deciso di diventare la voce narrante della sua storia: “Quel che resta della bomba”. E’ un libro che parla dei titoli di coda della vicenda, di cosa è successo ai sopravvissuti dopo i grandi titoli di giornali, in seguito all’archiviazione in tribunale, dopo la morte dei propri cari.



Evento organizzato dal Comune di S. Agata Bolognese in collaborazione con Scripta Maneant ed.