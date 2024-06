"Quintetto": la danza contemporanea di Marco Chenevier

Uno spettacolo ormai storico, che festeggia i suoi 15 anni di vita e di vitalità, creato da Marco Chenevier per esplorare i meccanismi e il senso della danza e dell’arte tout court. Quintet fa leva, fin dal titolo, sul numero 5: sono 5 i sensi, le dita di una mano, la base decimale matematica, le punte della stella a cinque punte… Per l’esoterismo il 5 è il numero dell’uomo come punto mediano tra terra e cielo, e indica che l’ascensione verso una condizione superiore è possibile. Un numero magico, positivo e potente, ma… oggi c’è la crisi. E allora…?



Marco Chenevier vive tra Francia e Italia. La sua ricerca estetica e politica nella danza contemporanea analizza senza compromessi i rapporti di potere, ed esplora i confini dei linguaggi artistici, creando ibridi unici. Ha collaborato con diverse compagnie e ha firmato oltre quindici produzioni, esibendosi in festival in tutto il mondo. Attualmente, è co-direttore del Festival T*Danse ad Aosta.



sabato 8 – domenica 9 giugno, ore 21



Biglietto giornaliero (comprensivo di tutti gli eventi a pagamento della giornata)



intero: 15 euro



under 30: 9 euro