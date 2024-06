"R.R": la storia di Rolandina Roncaglia, nata maschio (Rolandino, con la O)

R.R. racconta la storia di Rolandina Roncaglia, nata maschio (Rolandino, con la O) in provincia di Padova nel 1327, e trasferitasi a 19 anni a Venezia per vivere come femmina: Rolandina, con la A. Venditrice di uova e prostituta, Rolandina attraversa il confine fra i generi maschile e femminile, compiendo, già nel XIV secolo, un percorso che ancora oggi è oggetto di discriminazione e stigma, in una società in cui il legame tra istituzioni civili e religiose è indissolubile, nonostante i proclami di libertà e laicità.



La compagnia veneta Farmacia Zooè, di cui Marco Duse è direttore artistico, è impegnata in progetti performativi di teatro che affrontano tematiche civili e sociali, dal pluripremiato 9841/ Rukeli, storia di un pugile sinti, a Sarajevo, dedicato alla guerra nell’ex Jugoslavia.



giovedì 20, venerdì 21 giugno, ore 21