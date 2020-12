Raccontami di Bologna a Natale

Sabato 19 dicembre alle ore 21:00 è online lo spettacolo in streaming Facebook. I conti tornano a Natale, anzi poco prima, per un nuovo appuntamento di Raccontami di Bologna in streaming Facebook. Ci saranno il conte Rusconi (Gabriele Baldoni), la contessa Cornelia Rossi Martinetti (Claudia Rota), Charles Dickens (Eugenio Maria Bortolini), Clotilde Tambroni (Chiara Piscopo), Giacomo Leopardi (Alessandro Dall'Olio), Umberto Cavalli e i suoi strumenti. Riprese e regia video gestite da Marco Buti. Per la realizzazione è richiesto un contributo di €5 da versare entro il 17 dicembre. Contestualmente chiedere l'accesso al gruppo Facebook privato creato in occasione di questo spettacolo, che sarà trasmesso sabato 19 alle ore 21.00 in diretta streaming.