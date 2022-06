Escursione a tema "Racconti di eretici"

Indirizzo non disponibile

In occasione della Notte delle Streghe a Savigno, una escursione a tema che racconta la storia delle eresie e dell’esoterismo, introducendo l’atmosfera per la magica atmosfera della notte: al rientro dalla camminata il pubblico potrà fermarsi alla seconda giornata della “notte delle streghe” in cui il centro storico di Savigno sarà avvolto dall’atmosfera medievale del 1300.

Il percorso avrà una durata di 7 ore con una lunghezza di 12 km e un dislivello di 450 metri.

Adatta ai bambini dai 10 anni.

Sono richieste scarpe da trekking e abbigliamento comodo. Costo: 10€

Per informazioni e assistenza alle prenotazioni, è possibile telefonare al numero 051 836441, tutti i giorni, dalle ore 10:00 alle13:00