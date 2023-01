Racconti di Scienza: Dmitrij Mendeleev, l'ordine degli elementi chimici

Sabato 14 gennaio 2023, dalle 9.30 alle ore 19.30, Fondazione Golinelli propone “Dmitrij Mendeleev: l’ordine degli elementi chimici”, una giornata di laboratori in presenza a Opificio Golinelli per bambine/i e ragazze/i dai 7 ai 13 anni.

I laboratori saranno:

He-Li-He-Mn-Ti

un gioco per scoprire gli elementi chimici A partire dal racconto dell’affascinante vita di Mendeleev, celebre scienziato noto per aver messo a punto un sistema di classificazione degli elementi che ancora oggi utilizziamo, le/i partecipanti alle attività giocano e riscoprono un alternativo Bingo con cartelle e caselle colorate, dove, al posto dei numeri, si celano i simboli degli elementi chimici. A ogni elemento chimico è associata una curiosità o un esperimento da svolgere, per compiere insieme un viaggio all’interno della tavola periodica.

Della durata di un’ora e mezza, rivolto a bambine/i dai 7 ai 10 anni, il laboratorio avrà luogo dalle 9.30 alle 11 e in replica nei seguenti orari: 11.15-12.45, 14.30-16.00, 16.15-17.45

L’anima degli elementi

Per ragazze e ragazzi con la passione per la chimica, proponiamo un gioco a quiz digitale con domande ed esperimenti sugli elementi della tavola periodica e sulla loro presenza nella vita di tutti i giorni. Per trovare la risposta ad alcune delle domande, le/i partecipanti si caleranno nei panni dello scienziato Mendeleev cimentandosi in alcuni esperimenti di laboratorio. Della durata di un’ora e trenta minuti è rivolto a bragazzee/i dagli 11 ai 13 anni. Si terrà dalle 18 alle 19.30 Target bambine/i e ragazze/i dai 4 ai 13 anni

Contributo di partecipazione: 10 € (sconto del 10% per i possessori della Card Cultura)