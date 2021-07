"Racconto di un’analfabeta"

Liberamente tratto da “L’analfabeta” di Agota Kristof.

Undici capitoli, undici episodi della vita dell’autrice di “Trilogia della città di K.”, dalla bambina che divora i libri in Ungheria alla scrittura dei primi libri in francese. L’infanzia felice, la povertà del dopoguerra, gli anni di solitudine in collegio, la morte di Stalin, la lingua materna e le lingue nemiche, la fuga in Austria e l’arrivo a Losanna, profuga con un bebè.



Senza compatimenti e, anzi, con una buona dose di humor, Agota Kristof traccia la frontiera che nella sua opera separa invenzione romanzesca e vena biografica, poli imprescindibili per la messa “in voce” di un racconto personalissimo e, insieme, universale.Il lavoro, a cura di Nicola Bortolotti, vede protagonisti Stefania Alterio, Anna Luigia Autiero, Arianna Bartolucci, Laura Bigoni, Younes El Bouzari, Nicola Gencarelli, Emiliano Minoccheri e Irene Maria Olavide.

