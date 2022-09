Per info: info@fitelemiliaromagna.it

Tre giorni di eventi e iniziative gratuite per la salute, lo sport e la solidarietà che culminano con la corsa di 5 km e la passeggiata di 2 km nelle vie del centro città della meravigliosa Bologna.

"Race for the cure" 16-18 settembre 2022 ai Giardini Margherita di Bologna. Salute, sport, solidarietà.

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

"Race for the Cure": al via dai Giardini Margherita l'edizione 2022