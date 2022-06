Radici - Festival delle memorie civili e ambientali al Parco Storico di Monte Sole

Orario non disponibile

Quando Dal 17/06/2022 al 19/06/2022 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Radici - Festival delle memorie civili e ambientali è un festival residenziale nel Parco Storico di Monte Sole volto a intrecciare storie e memorie, civili e ambientali, che fanno parte della storia della Città Metropolitana di Bologna, attraverso spettacoli, dibattiti, laboratori, concerti, trekking. La prima edizione si terrà dal 17 al 19 giugno 2022.

Radici - Festival delle memorie civili e ambientali nasce dalla collaborazione tra Libera Bologna, ANPI, Piantiamo la Memoria e Associazione Familiari delle vittime del 2 Agosto, con l’obiettivo di tracciare un filo rosso tra eventi storici e memorie apparentemente distanti, eppure profondamente intrecciate e connesse. Memorie che vogliamo ricostruire e raccontare come rete di associazioni della Città di Bologna, per costruire una narrazione comune e condivisa sulla storia della nostra città, così profondamente attraversata e segnata da eventi anche drammatici, che ne hanno plasmato l’identità culturale e politica.

Dagli eccidi di Monte Sole e la lotta partigiana alla strage terroristico-mafiosa sul treno Rapido 904; dalla memoria di Irma Bandiera a quella di Angela Fresu; dai processi per le stragi neofasciste all'aula bunker del processo Aemilia.

La prima edizione del festival offrirà ai partecipanti la possibilità di campeggiare per l’intera durata dell’evento all’interno del Parco Storico di Monte Sole. Nel suo primo anno Radici sarà dedicato ad alcune delle memorie legate alla storia dell'Appennino bolognese, organizzando una tre giorni che prenderà avvio dal centro della città di Bologna, per poi spostarsi all’interno del Parco storico di Monte Sole.

Un cartellone di eventi, visite, testimonianze, trekking, concerti, dibattiti, spettacoli e assemblee permetterà di intrecciare storie, voci e memorie, e al contempo di immergersi nella bellezza e nella storia naturale del Parco.

PROGRAMMA

VENERDì 17 GIUGNO

INAUGURAZIONE - ore 18, Porta Pratello

Con Luisa Guidone, assessora alla legalità democratica e alla lotta alle mafie del Comune di Bologna

Valentina Cuppi, sindaca di Marzabotto

Paolo Bolognesi, presidente dell'Associazione tra i Familiari delle Vittime della Strage della Stazione di Bologna del 2 Agosto 1980

Giulia Carati, referente del settore memoria di Libera Bologna

Andrea Marchi, Comitato Regionale per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto

Anna Cocchi, presidente di ANPI Bologna

Sandro Ceccoli, presidente di Ente Parchi Emilia Orientale

Simone Fabbri, presidente della Scuola di Pace Monte Sole

TREKKING URBANO - ore 19

Da Porta Pratello al Museo della Memoria di Ustica

Letture e percorsi sui luoghi della memoria cittadina

PRESENTAZIONE DI "CAMMINARE L'ANTIFASCISMO"- ore 20.30, nella terrazza del circolo Arci Mercato Sonato di Bologna

Presentazione del libro "Camminare l’antifascismo: La memoria come ribellione all’ordine delle cose" di Lorenzo Guadagnucci

A seguire aperitivo e musica.

SABATO 18 GIUGNO

I NUOVI LAVORI E LA COSTITUZIONE - ore 10.00, Il Poggiolo

Con Carlo Ghezzi, Vicepresidente Nazionale ANPI

Luisa Diana, Nidil-CGIL Nazionale

Giorgio Graziani, Segretario Nazionale CISL

Riccardo Mancuso, rider Just Eat e Deliveroo

Modera Luca Donigallia, Agenzia Dire

LA ZONA GRIGIA - ore 11.30, Scuola di Pace

Un esperimento di memoria attiva, da "I sommersi e i salvati" di Primo Levi. Partendo dal capitolo "La zona grigia", cuore discusso e snodo di tutto il pensiero di Levi, inizia in forma teatrale il racconto della vicenda umana, politica e morale di Chaim Mordecai Rumkowski.

A cura di Archiviozeta ed Elena Monicelli, Scuola di Pace di Monte Sole.

Evento a prenotazione, posti limitati: https://forms.gle/PLzmhCJ9PfsngozD6

IL PROCESSO AI MANDANTI - ore 11.00, Il Poggiolo

Con Paolo Mondani, giornalista di Report

Paolo Bolognesi, presidente dell'Associazione tra i Familiari delle Vittime della Strage della Stazione di Bologna del 2 Agosto 1980

Andrea Speranzoni, avvocato di parte civile del processo

Lisa Baravelli, avvocata di parte civile del processo

Alessandro Forti, avvocato di parte civile del processo

Andrea Cecchieri, avvocatura dello Stato

Cinzia Venturoli, storica

DIRITTO ALLA VERITÀ E RESPONSABILITÀ DI RACCONTARE - ore 15.00 - Il Poggiolo

Con Daniela Marcone, referente nazionale del Settore Memoria di Libera

Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione dei Parenti delle Vittime della Strage di Ustica

Sofia Nardacchione, giornalista

LA MEMORIA DEGLI ALBERI. Quello che le piante raccontano - ore 16.00, il Poggiolo

Con Rossella Guerrieri, docente di ecologia forestale dell'Università di Bologna

Giovanni Morelli, esperto di alberi monumentali e vetusti

Modera: David Bianco, Ente Parchi Emilia Orientale

A seguire TREKKING SULLA MEMORIA DEL PAESAGGIO a cura di Ente Parchi Emilia Orientale

GIUSTIZIA TARDIVA E VERITÀ STORICA. Dal processo sugli eccidi di Monte Sole alle stragi del 1992-93 - ore 17.00 - San Martino

Con Giuseppe Pipitone, giornalista IlFattoQuotidiano.it

Toni Rovatti, storica

Luca Baldissara, storico

Francesco Biscione, storico

Angelo Ventrone, storico

MONTE SOLE. TRA STORIA, MEMORIA E IMPEGNO - ore 18.00, Il Poggiolo

Con Paolo Pezzino, storico, e Andrea Speranzoni, avvocato dei familiari delle vittime.

A seguire:

-Visione della clip "La memoria di Monte Sole" (a cura dell’Istituto Parri e del Comitato Onoranze).

-Dialogo fra i soggetti di Monte Sole coordinato dalla storica Eloisa Betti.

Radici · La notte, La festa dentro il festival

Radici festival si scatena con musica, birrette e il live visual di Collettivo Franco. Una maratona di suoni, ritmi e visual, per ballare sotto le stelle di Monte Sole, con una line up tutta da scoprire e il bar all'aperto dei ragazzi e delle ragazze del Poggiolo. Si parte presto, si finisce tardi e si dorme all'aria aperta con il free camping a offerta libera!

https://fb.me/e/1D8lb6j27

DOMENICA 19 GIUGNO

LA FORMA DELLA CITTÀ - ore 10.00, Il Poggiolo

Proiezione de "La forma della città" di Pier Paolo Pasolini, con il commento di Roberto Chiesi, critico cinematografico e responsabile del Centro Studi – Archivio Pasolini della Cineteca di Bologna.

Modera Salvatore Celentano, Libera Bologna.

LABORATORI DI SCUOLA DI PACE - ore 10.00, San Martino

Attività per bambini e bambine a cura della Scuola di Pace Monte Sole.

30 SECONDI - ore 11.30, San Martino

Testimonianza e presentazione del libro di Sonia Zanotti, sopravvissuta alla strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980.

Modera Cinzia Venturoli, storica.

LABORATORIO SULLA BIODIVERSITÀ - ore 11.00 - Il Poggiolo

Attività per bambine e bambini a cura di Ente Parchi Emilia Orientale.

VISITA ALLA STAZIONE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO. Ricordando le stragi dei treni Italicus e Rapido 904 - ore 15.00

Con Rosaria Manzo, presidente dell'Associazione Feriti e Familiari delle Vittime della Strage sul Treno 904 del 23 dicembre 1984

Franco Sirotti, fratello di Silver, vittima della strage sul treno Italicus del 4 agosto 1974

Matteo Belli, attore

Iniziativa a prenotazione: https://forms.gle/iqdcp4jfhLb53MM67

VISITA AL CIMITERO DEI TEDESCHI SULLA FUTA - ore 15.00

Con Elena Pirazzoli, ricercatrice indipendente, e Elena Bergonzini, Scuola di Pace di Monte Sole

Iniziativa a prenotazione: https://forms.gle/iqdcp4jfhLb53MM67

CINEFORUM "THE FORGOTTEN FRONT” - ore 15.00, Il Poggiolo

Proiezione del documentario "The forgotten front - La resistenza a Bologna".

Con i registi Lorenzo Stanzani e Paolo Soglia

CUIDADO CIRCULAR - PERFORMANCE COLLETTIVA - ore 15, Il Poggiolo

Cuidado Circular é una performance collettiva legata al concetto di cura, un omaggio al tempo “liberato”: dal lavoro, dalla produzione, dalle relazioni, dal giudizio esterno e dall’autogiudizio, dagli obblighi sociali. Un gruppo di donne sarà guidato dalle due artiste in un'azione collettiva in natura, sperimentando pratiche di sorellanza attraverso il linguaggio artistico.

A cura di Tumbleweed Wandering Artivism

Iniziativa a prenotazione: tumbleweedartivism@gmail.com

TESTIMONIANZA - ore 16.45, San Martino

Con Ferruccio Laffi, sopravvissuto agli eccidi di Monte Sole del 1944

LE CENERI DI ATENA - ore 17.00, al Parco archeologico “Pompeo Aria” di Marzabotto, antica città di Kainua

Percorsi di creazione e performance che affondano le radici nel mito e nella tragedia antica per arrivare fino alla storia del Novecento, realizzati con il coinvolgimento di cittadini di tutte le età, abilità e provenienza anche senza conoscenze artistiche specifiche.

A cura di Gianluca Guidotti e Enrica Sangiovanni, Archiviozeta.

Iniziativa a prenotazione: www.archiviozeta.eu

IL GIRO DEL MONDO...IN 60 MINUTI - ore 18.00, Il Poggiolo

Lezione-concerto del pianista Marco Pedrazzi, su storie, memorie e radici