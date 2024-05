La mostra Radici ha origine nell'Orto Botanico di Catania ed è l'ultima tappa di In studiis artistarum, un progetto nato nel 2014 e gestito dall'Ass. Cult. DNB sotto la curatela di Chiara Mascardi. Lo scopo dell'iniziativa è creare un dialogo tra il patrimonio storico-scientifico e l'arte contemporanea, dando vita a mostre site specific in luoghi come musei paleontologici o teatri e collezioni anatomiche. In questa sezione, cinque artisti hanno esplorato il concetto di “radice” studiandolo dal punto di vista antropologico, sentimentale e metaforico, creando opere in simbiosi con le differenti sezioni dell'Orto Botanico catanese. La Blu Gallery di Bologna ospita una selezione dei lavori prodotti, che dal contesto fitologico sono trapiantati negli ambienti classici espositivi. La galleria si trasforma così in una serra artistica, dove le opere, generate a contatto con un luogo tanto inusuale, possono acclimatarsi agli spazi canonici di una mostra, mantenendo la loro essenza estetica e simbolica, per continuare un flusso di scambi tra arte, scienza e natura.





Una sezione della mostra è dedicata alle opere vincitrici del concorso artistico Radici di Salvatore Pulvirenti, Ivana Angeli, Marinella Conte, Chiara Di Salvo, Luigi Gallo, Alice Gentile, Martina Scarlata e Beatrice De Bernardi. Tramite QRcode è invece possibile scaricare i racconti di Angela Fragapane, Carlo Campanile, Simone Mascardi, Sharon Centurione, Giovanna Rodano e Mara Zabarella, vincitori del concorso letterario sul medesimo tema.