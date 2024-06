Un evento privato in due momenti, dedicato a tutti gli amanti dei libri e della natura che avessero voglia di prendersi qualche ora per respirare aria fresca e immergersi tra le storie.



Il 22 giugno vi aspettiamo a Longara, nel meraviglioso parco del B&B La Torre, in via Valli 44, per Radici tra le righe.

Dalle 16 alle 19 circa, Silent reading party: abbandonate i dispositivi elettronici, scegliete l'emozione che vi ispira in quel momento e frugate tra i libri che per quell’emozione vi sono proposti. A quel punto basterà trovare l’albero o l’angolo di prato perfetto per la vostra lettura.

Dalle 19 alle 20.30 è offerto un gustoso apericena a tema letterario.

Dalle 21 Maurizia Cocchi presenta una Passeggiata letteraria che è un vero spettacolo serale. Con Maurizia Cocchi, Cinzia Mazzacurati, Paolo Mazzacurati e Leonardo Mentone, trascorrerete un'ora e mezza a godere della frescura della campagna e immergervi in un viaggio misterioso, tra personaggi letterari oscuri, alla ricerca di risposte.

Prenotazione obbligatoria.

Il Silent reading party è gratuito.

Per l’apericena e la passeggiata letteraria è richiesto un contributo di 25€.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni:



+39 348 693 9254