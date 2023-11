Raffaele Luise presenta il reportage "Ucraina. Dentro una guerra che cambia il mondo"

Lunedì 6 novembre alle ore 18 a Bologna, nel Foyer del Teatro Arena del Sole, Raffaele Luise, vaticanista con lunga esperienza come inviato di guerra, presenta il suo reportage "Ucraina. Dentro una guerra che cambia il mondo" (Marietti1820, 2023). A dialogare con l’autore saranno Damiano Censi, esperto legale e attivista della ONG Mediterranea Saving Humans, Alberto Melloni, professore ordinario di storia del cristianesimo all’Università di Modena e Reggio Emilia e titolare della Cattedra Unesco sul Pluralismo religioso e la pace della Sapienza Università di Roma e Marianna Napolitano, ricercatrice all'Università di Modena e Reggio Emilia e membro della Fondazione per le scienze religiose, studiosa delle relazioni Stato-Chiesa in Russia.

"Ucraina" è il racconto di un viaggio di oltre tre mesi nel cuore della guerra scatenata contro l’Ucraina dalla Russia di Putin, narrata in prima persona da Luise che, insieme a una carovana umanitaria italiana organizzata da Mediterranea Saving Humans, ha attraversato il paese sostando nelle zone più pericolose, dalla linea del fuoco nel Donbass alle città martoriate di Odessa e Zaporizhzhya. «Sapevo che quei soldati in prima linea, in questa guerra divenuta rapidamente guerra di trincea, in quelle buche nel terreno, morivano a centinaia ogni giorno. [...] Si moriva in una mattanza senza pietà. Questo mi turbava profondamente».

Una narrazione intensa che approfondisce anche l’aspetto religioso del conflitto, descrivendo le posizioni dell’ortodossia russa ucraina, dei greco-cattolici, della chiesa di Roma e l’azione di pace tentata dal papa. La descrizione delle atrocità del conflitto si accompagna alla riflessione sugli aspetti di una “eco-war” che situa lo scontro bellico nel contesto della sfida globale per l’emergenza climatica, fra territori devastati e rischio di disastri nucleari. «Il mondo cominciava finalmente a concentrare gli sforzi per affrontare la più grave delle sfide, quella ambientale, che mette in questione il futuro dell’umanità e del pianeta. [...] E invece… ecco scatenarsi, in quella breve finestra di tempo, l’improvvisa guerra di Putin, che ha destabilizzato e reso ancora più fragile il quadro generale del mondo, facendo gravemente regredire la lotta all’emergenza climatica». Raffaele Luise è decano dei vaticanisti Rai, per cui ha lavorato come inviato speciale per più di trent’anni, seguendo in Italia e nel mondo i pontificati di Giovanni Paolo II, di Benedetto XVI e i primi anni di quello di Francesco. È stato anche inviato di guerra, sui fronti più drammatici del mondo, nel trapasso tra fine del Novecento e primi anni del Duemila. Ha scritto fra l’altro "Dubbio e Mistero. Colloquio con Norberto Bobbio" (Assisi 2006); "Raimon Panikkar. Profeta del dopodomani" (Milano 2011).