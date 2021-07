Raffaella Carrà, per lei una serata tributo al Giardino del Baraccano

Studio54 e Internazionale Trash Ribelle insieme al Baraccano per una serata omaggio alla grandissima Raffaella Carrà. Il programma della serata prevede il DJ-set dalle 18.00 alle 24.00 e poi "Polleggio con musica di sottofondo e baretto aperto Mostra meno". Ingresso gratuito con registrazione su eventbrite.it.

La registrazione NON è una prevendita. E' necessaria per accedere all'evento fino a esaurimento posti, ma non garantisce un posto a sedere. L'organizzazione si riserva il diritto di bloccare gli ingressi a evento iniziato, in base alla capienza massima consentita



