"Raggi di Luce" in scena al Tetro Testoni Ragazzi

Domenica 7 novembre al Testoni Ragazzi andrà in scena “Raggi di luce” di e con Andrea Buzzetti, Luciano Cendou e Giada Ciccolini.

È bello andare in bicicletta tutto il giorno. Ma la notte? La notte, basta accendere la luce! Tre personaggi su due ruote intraprendono un viaggio surreale per illuminare il mondo in modo diverso: mettersi in sella e pedalare per accendere un’abat-jour, una strada, una stazione da cui parte un treno. Uno spettacolo basato su una drammaturgia luminosa in cui, per accendere la luce, bisogna trasformare la propria energia pedalando su biciclette-generatori.

Dopo aver raccontato storie con lampadine, fari e interruttori, il percorso di ricerca “La Luce e il teatro” de La Baracca - Testoni Ragazzi compie un nuovo passo: quello verso l’energia sostenibile. L’elogio della bicicletta, la poetica del viaggio, le suggestioni della notte, la mobilità sostenibile, il risparmio energetico: questi temi si intrecciano e si combinano offrendo diversi livelli di lettura dello spettacolo.

Lo spettacolo ha debuttato in occasione di "M'illumino di meno", giornata mondiale del risparmio energetico, dura 45 minuti ed è adatto a bambine e bambini tra 4 e 8 anni.

