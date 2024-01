Raiz (Almamegretta) canta Sergio Bruni: si ll’ammore e’ ‘o ccuntrario d’’a morte

RAIZ è un’artista poliedrico che viaggia tra musica e cinema. Leader e voce degli Almamegretta, ha portato avanti negli anni vari progetti personali e numerose collaborazioni (dai Massive Attack a tanti altri). Negli ultimi anni si è affermato anche come attore recitando in vari film (Passione di John Turturro, Ammore e Malavita dei Manetti Bros e Mixed by Erri di Sidney Sibilia) e fiction (I Bastardi di Pizzofalcone e la serie del momento Mare Fuori dove interpreta il ruolo di don Salvatore Ricci).

Raiz ci dice di questo concerto:



Il fraseggio, l’accento, la sua – non so quanto consapevole – organicità alla canzone mediterranea tutta me lo fa sentire parente. Io che ho sempre cercato di allargare gli orizzonti del Golfo, sciacquando i miei panni nel mediterraneo sud-orientale, sento il bisogno oggi di tornare all’origine attraversando il suo repertorio da autore. Miei compagni di viaggio saranno ancora una volta, in qualità di musicisti e arrangiatori, i Radicanto: Giuseppe De Trizio e Adolfo La Volpe ai liuti, Francesco De Palma alle percussioni, Giovanni Chiapparino alla fisarmonica e Giorgio Vendola al contrabbasso"