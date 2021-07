Rap vs Poetry

Una sfida tra rapper e poet? che accoglie in sé le regole della battle e quelle del poetry slam. Due squadre capitanate da due MC d’eccezione: Wissal Houbabi e Matteo Di Genova. Quattro rapper, quattro poet? e un beatboxer a disposizione di chi vorrà usarlo come strumento umano (in barba alle regole dello slam).

A decretare *l vincitor? sarà come sempre il pubblico, che nelle prime due manches voterà secondo le modalità del poetry slam (5 giurat? scelt? a caso, voti da 1 a 10 con eliminazione del più alto e del più basso).



In premio 150€ ma non solo: *l vincitor? avrà la possibilità di esibirsi al prossimo Slam X, il festival di Agenzia X che ogni anno ospita sul palco del Cox18 (Milano) le esibizioni di rapper e poet? internazionali – e ovviamente la finale del Premio Alberto Dubito di poesia con musica.Dj set finale, previsto per le 23: Pablito el drito – musica elettronica/tekno

